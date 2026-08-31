Бензин пониженного экокласса и современные автомобили: чем он опасен для двигателя и какие машины «переварят» его без последствий

В России разрешили до июля 2027 года ввоз, производство и продажу бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». При этом такое топливо совместимо не со всеми автомобилями, сообщили Quto.ru аналитики страхового маркетплейса «Бип.ру».

Автопроизводители создают машины с учётом действующих топливных стандартов. Как отмечают аналитики, в автомобилях, рассчитанных на бензин «Евро-5», горючее с повышенным содержанием серы и других примесей может ускорить износ катализатора, датчиков и сажевого фильтра. Кроме того, не исключены поломки. Особенно чувствительными к качеству топлива считаются турбированные двигатели.

По оценке экспертов, без проблем заправляться бензином «Евро-3» могут автомобили, выпущенные в Европе и Японии до 2005 года, а в России — до 2013 года. Такие машины способны перенести возвращение на рынок топлива пониженного экологического класса. На них приходится 29% российского автопарка.

Наибольшая доля автомобилей, совместимых с «Евро-3», отмечена в Магаданской области и на Алтае — по 54%. На Камчатке к этой категории относится 53% машин. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье: 12%, 13% и 16% соответственно.

Согласно исследованию, регулярно использовать бензин «Евро-2» без последствий могут только 17% автомобилей в России. В Европе машины, рассчитанные на такое топливо, выпускали до 2001 года, в Японии — до 2003 года, а в России — до 2008 года.

Технически совместимые с «Евро-2» легковые автомобили чаще встречаются в регионах, где много возрастных машин из Японии. В Магаданской области их доля достигает 48%, на Камчатке — 46%, на Алтае — 43%. В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане бензином этого класса можно заправлять только 7% автомобилей.

Водителям рекомендуют проверять экологический класс топлива на АЗС. Кроме того, следует сверяться с рекомендациями автопроизводителя относительно возможности использования в конкретной машине бензина того или иного экокласса.

Маркировка указана на топливной колонке и в кассовом чеке. Паспорт качества можно запросить у кассира. Эксперты уточнили, что классам «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5» соответствуют российские обозначения К2, К3, К4 и К5.

Ранее эксперты предупредили, что продолжительное использование бензина пониженного экологического класса может привести к росту расходов на обслуживание автомобиля. По их оценке, особенно уязвимы к такому топливу современные бензиновые двигатели. Дополнительная нагрузка при этом приходится на систему очистки выхлопа, топливную систему и поршневую группу.

Автор: Андрей Сундуков

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