Стартовали продажи ESTEO V27: автомобиль для тех, кто готов к новым маршрутам

ESTEO V27 сочетает современные гибридные технологии, высокий уровень комфорта и уверенные внедорожные возможности. Автомобиль разработан с учетом эксплуатации в условиях российских дорог и климата, предлагая владельцам универсальное решение как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

В основе модели - последовательная гибридная система Golden REEV, движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а 1,5-литровый турбодвигатель выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. Совокупный запас хода превышает 890 км. Интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и возможность преодоления брода глубиной до 600 мм обеспечивают уверенное движение в самых разных дорожных условиях, а разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчеркивает высокий динамический потенциал автомобиля.

При разработке ESTEO V27 были учтены особенности российского климата и дорожных условий. Автомобиль получил усиленную антикоррозийную обработку кузова, оснащается тяговой батареей CATL и интеллектуальной системой терморегулирования, которая поддерживает ее эффективную работу даже при низких температурах, обеспечивая надежность и стабильную производительность гибридной силовой установки.

Салон ESTEO V27 выполнен с акцентом на комфорт и практичность. Панорамная крыша обеспечивает до 99,9% защиты от ультрафиолетового излучения и создает эффект «звездного неба». При необходимости дополнительного багажного пространства сиденья второго ряда складываются, а объем багажного отделения увеличивается до 1800 литров.

В оснащение входят кресла с вентиляцией и подогревом, современный мультимедийный комплекс на базе процессора Snapdragon 8155, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации. При этом для управления основными функциями автомобиля сохранены привычные физические элементы - отдельный блок климат-контроля и шайба выбора режимов движения.

Рекомендованная розничная стоимость ESTEO V27 составляет 5 750 000 рублей. Для модели также действуют выгодные программы приобретения, включая государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей. Оформить заказ, а также пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей ESTEO | EXLANTIX можно уже сегодня в нашем официальном дилерском центре ESTEO ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.4 +7 (495) 266 – 77 – 83 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте https://esteo-uservice.ru

ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.