Российские продажи кроссовера Lada Azimut начнутся в ноябре 2026 года

В октябре дилеры LADA получили первые демонстрационные кроссоверы LADA Azimut. Поступление товарных автомобилей в автосалоны ожидается в ноябре. Об этом «Автостату» рассказал Александр Шапринский из «Прагматики».

По мнению эксперта, новый переднеприводный кроссовер на платформе «Весты» способен войти в топ-3 Lada по объему продаж. У модели есть необходимые предпосылки для успешного выхода на рынок.

Автомобиль адаптирован для российских условий эксплуатации. В частности, в оснащение кроссовера войдет обогрев боковых передних стекол. Автопроизводитель называет эту «зимнюю» опцию уникальной. Стекла будут нагреваться с помощью электричества и специальных нитей.

К преимуществам «Азимута» специалист также отнес невысокую стоимость эксплуатации и доступность автозапчастей.

Основными конкурентами новинки на российском рынке станут кроссоверы Haval Jolion, TENET T4L и Belgee X50. Для получения статуса бестселлера «Азимуту» потребуется завоевать доверие покупателей и опередить одноклассников. По словам эксперта, на это понадобится определенное время, а дальнейший рост популярности модели будет зависеть от грамотного менеджмента.

Производство «Азимута» началось 25 сентября этого года. Изначально в моторную гамму паркетника вошли модернизированные вазовские «атмосферники» объемом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составляет 120 и 132 л.с. соответственно. Двигатели работают в сочетании с 6МКПП или вариатором.

В дальнейшем «Азимут» может получить 150-сильный турбомотор, работающий в паре с коробкой-«автомат».

Ранее наш портал сообщал, что кроссовер Lada Azimut 2026 года может попасть в перечень автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для эксплуатации в такси.

Фото: Lada