В «АвтоВАЗе» не ожидают значительных продаж нового кроссовера LADA Azimut в декабре 2026 года. После начала производства выпуск модели будет постепенно увеличиваться, а ключевым для проекта станет 2027 год. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, передаёт «Прайм».

Глава АвтоВАЗа отметил, что на начальном этапе объёмы реализации новинки будут небольшими. Компании потребуется время, чтобы нарастить производство, поэтому заметных результатов сразу после выхода автомобиля на рынок не ожидается.

«На большие объемы продаж Lada Azimut в декабре мы не рассчитываем. Определяющим для проекта станет следующий год», — сказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов журналистам в кулуарах форума «Транспорт России».

Основные итоги проекта планируют оценивать в 2027 году, когда компания продолжит увеличивать выпуск кроссовера. Ранее сообщалось, что продажи LADA Azimut должны начаться в первых числах декабря 2026 года.

Официальная стоимость автомобиля пока не объявлена.