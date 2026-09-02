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Раскрыты рыночные перспективы кроссовера TENET T9

TENET T9 выйдет на рынок осенью 2026 года: цена флагманского кроссовера ожидается от 3,5 млн рублей, среди конкурентов — Geely Monjaro и Chery Tiggo 9.
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 11:42·3 мин
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Фото: Autostat.ru

На российском рынке основными конкурентами полноразмерного кроссовера TENET T9 могут стать Geely Monjaro, Chery Tiggo 9, GAC GS8, JELAND J8 и более дорогой EXEED VX. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказала заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольга Петрова. По ее словам, с появлением T9 бренд практически полностью закроет ключевые уровни спроса на кроссоверы и получит собственный полноценный флагман.

«Если смотреть на позиционирование текущей линейки TENET и ближайших конкурентов, то, вероятно, стартовый ценовой коридор T9 будет примерно 3,5 – 3,7 млн рублей с выходом верхних комплектаций в район 4,2 – 4,5 млн рублей. Подчеркну, это именно наша рыночная оценка, а не официальная информация производителя», - комментирует Ольга Петрова.

Ольга Петрова отметила, что сейчас TENET T8 доступен по цене от 2,9 млн рублей. Для сравнения, сопоставимый по габаритам и технической концепции Chery Tiggo 9 с учетом действующих программ можно приобрести примерно от 3,635 млн рублей. Поэтому для T9 важно сохранить четкую ценовую дистанцию от T8 и одновременно обеспечить привлекательное соотношение стоимости и оснащения по сравнению с уже представленными в сегменте моделями.

«Я не считаю, что T9 должен становиться основным объемообразующим автомобилем TENET. Эту функцию сегодня выполняют более массовые модели. Поэтому для T9 я бы ориентировалась на 5 – 8% продаж бренда после выхода модели на рабочий объем, а при очень удачном ценовом позиционировании в отдельные периоды доля может приближаться к 10%. Таким образом, на T9 стоит смотреть не как на будущего лидера продаж TENET, а как на модель, которая способна существенно повысить воспринимаемую ценность всей марки. На мой взгляд, для молодого бренда сильный флагман иногда важнее еще одной массовой модели», - резюмирует Ольга Петрова.

Полноразмерный кроссовер TENET T9 представят на российском рынке в трех комплектациях. Автомобиль будет доступен с 5- и 7- местной компоновкой салона. Его габариты составляют 4 810 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 741 мм в высоту, а колесная база достигает 2 800 мм. Модель оснастят 2-литровым рядным турбированным двигателем мощностью 245 л.с., 8-ступенчатой классической автоматической трансмиссией и интеллектуальным полным приводом.

Производство флагмана TENET Т9 наладят на мощностях автомобильного завода холдинга «АГР» в Калужской области. Продажи новинки должны начаться осенью 2026 года.

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