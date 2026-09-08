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Раскрыты рыночные перспективы кроссовера Tenet Plus L4

Tenet Plus L4 выйдет на рынок России по цене около 2,5–2,8 млн рублей и составит конкуренцию Haval Jolion, Geely Coolray и OMODA C5 в популярном сегменте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2026, 08:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новому кроссоверу Tenet Plus L4 предстоит конкурировать с Haval Jolion, Geely Coolray, Belgee X50+, OMODA C5 и другими компактными моделями стоимостью около 2,5 – 3 млн рублей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

«По цене наш ориентир – примерно 2,5 – 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, но окончательно оценивать рыночный потенциал модели Tenet Plus L4 можно будет после публикации официального прайс-листа», - комментирует Юрий Блинов.

По словам эксперта, именно компактные и среднеразмерные кроссоверы пользуются наибольшим спросом на российском рынке. Более доступная цена L4, как ожидается, позволит бренду Tenet Plus привлечь дополнительную аудиторию.

«При текущей линейке из L4 и L6 потенциал младшей модели мы оцениваем примерно в 50 – 60% продаж марки. При этом многое будет зависеть от ценовой дистанции между моделями: если разрыв окажется небольшим, часть покупателей закономерно выберет более крупный L6», - рассуждает Юрий Блинов.

Компактный кроссовер Tenet Plus L4 получил следующие габариты: 4 505 мм в длину, 1 820 мм в ширину и 1 635 мм в высоту. Колесная база модели составляет 2 700 мм. Выпуск автомобиля начался на заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Санкт-Петербург).

На старте продаж Tenet Plus L4 будет доступен в двух переднеприводных комплектациях – «Стайл» и «Элегант». Обе версии оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем TCI мощностью 147 л.с., который работает совместно с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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