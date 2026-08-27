Раскрыты рыночные перспективы кроссовера JELAND J8

Флагманский кроссовер JELAND J8 может появиться в дилерских центрах в начале четвертого квартала нынешнего года. Бренд сообщит точную дату начала продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов.

«По цене ориентир достаточно прозрачный. JELAND J8 – это российская версия JAECOO J8. Поэтому мы исходим из того, что и цена будет сопоставимой. JAECOO J8 в 2026 модельном году стартовал от 4,29 млн рублей», - комментирует Николай Иванов.

По словам эксперта, в своем ценовом диапазоне JELAND J8 относится к числу наиболее оснащенных автомобилей. Среди его главных конкурентов Николай Иванов назвал Geely Monjaro и Volga K50. Кроме того, покупатели могут рассматривать GAC GS8 и Changan CS95. «Объем бренду делают не флагманы. У JELAND его дают кроссоверы J6 и J7 в массовых ценовых сегментах», - резюмирует Николай Иванов.

Полноразмерный кроссовер JELAND J8, как и другие представленные ранее модели бренда, будут выпускать на заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Автомобиль получит 2-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. В оснащение также войдут интеллектуальная система полного привода с функцией управления вектором тяги и адаптивная подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов.