FIA представила предложения по изменению регламента

На следующей неделе представители команд Формулы 1, FIA и руководство чемпионата соберутся для обсуждения возможных изменений в техническом регламенте. Как сообщает итальянское издание Auto Racer, эта встреча запланирована на 20 апреля, и в ее повестке – ряд конкретных предложений по корректировке правил.

Главной темой предстоящих переговоров станет электрическая часть силовых установок. Участники встречи отмечают, что внести коррективы в двигатель внутреннего сгорания в разгар сезона практически невозможно. Между тем, решение должно быть найдено уже к этапу в Майами, который пройдет в начале мая.

Ключевая задача, которую преследуют команды и FIA, заключается в восстановлении баланса между бензиновым двигателем и электрическими компонентами. В настоящее время их вклад в общую мощность силовой установки составляет примерно 50:50, однако обсуждается вариант, при котором основную долю вновь будет обеспечивать ДВС.

Один из рассматриваемых вариантов — существенное сокращение максимальной мощности мотор-генератора MGU-K, которая сейчас составляет 350 кВт. По информации Auto Racer, ряд команд уже провели моделирование в ходе зимних тестов в Бахрейне с мощностью 300 кВт и ниже. Эту меру поддерживают и во FIA: несмотря на некоторое замедление болидов, электрическую энергию можно будет использовать на более длинном отрезке круга, а распределение мощности станет менее резким.

Однако не все участники рынка согласны с подобным сценарием. Наибольшее сопротивление вызывает идея снизить мощность MGU-K до 250 кВт, а тем более до 200 кВт. Некоторые команды считают, что столь радикальное сокращение нарушит существующий технический баланс. Основным противником подобных инициатив выступает Liberty Media, которая допускает лишь минимальные корректировки электрической составляющей и не поддерживает кардинальных изменений.

Гораздо более единодушным мнением встречается предложение по изменению лимита рекуперации энергии. Сейчас максимальный объем энергии, который можно восстановить за круг, составляет 9 МДж. Обсуждается возможность снизить этот показатель до 6 МДж.

Эксперты отмечают, что подобное решение хоть и приведет к уменьшению скорости машин, но может дать ряд положительных эффектов. В частности, снижение рекуперации сократит такие приемы, как движение накатом и суперклиппинг, а также уменьшит влияние резких энергетических выбросов на длинных прямых. Комплексное снижение рекуперации и мощности электрической части должно сделать пилотирование более естественным, особенно в квалификации, где гонщики смогут использовать потенциал машины в полной мере.

Еще один довод в пользу этих изменений связан с безопасностью: сокращение разницы в фазах рекуперации между машинами позволит снизить количество опасных ситуаций на трассе.

В числе альтернативных вариантов обсуждается также введение различных лимитов мощности электрической части для квалификации и гонки. Однако команды относятся к этому предложению скептически, поскольку изменение настроек между сессиями в условиях режима «закрытого парка» увеличит нагрузку на персонал и усложнит работу в дни уик-энда.

Окончательные решения еще не приняты, но уже сейчас ясно, что изменения в техническом регламенте будут носить характер точечных корректировок, а не радикальных реформ. Внедрение новых мер ожидается в течение ближайших недель и месяцев, по мере согласования всех деталей.