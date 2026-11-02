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Раскрыты подробности конфликта между Оконом и Комацу

Конфликт в Haas: Эстебан Окон схватил Айо Комацу за плечо после ссоры, а команда заменила француза на Рио Хиракаву на Гран-при Мехико после скандала.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2026, 15:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Одной из главных тем Гран При Мехико, наряду с титулом Кими Антонелли, стал инцидент в Haas. Утром в субботу команда неожиданно объявила о замене Эстебана Окона на Рио Хиракаву, не раскрыв причины такого решения.

В паддоке обсуждали возможный конфликт между французским гонщиком и руководителем команды Айо Комацу. Сообщалось, что ситуация едва не переросла в физическое столкновение. Позже Эстебан Окон выступил с заявлением, в котором отрицал применение физического насилия.

Немецкий таблоид Bild выяснил некоторые подробности произошедшего. По информации издания, утром в субботу Эстебан Окон пришёл к Айо Комацу, чтобы извиниться за ожесточённую ссору, случившуюся в пятницу во время технического брифинга после тренировок. Однако Комацу отказался разговаривать с Оконом.

Тогда Эстебан заявил, что не покинет офис, пока не поговорит с руководителем команды. Когда Комацу попытался выйти, Окон схватил его за плечо. Bild не уточняет, насколько сильным было это движение и оказывал ли Комацу сопротивление. Именно после этой встречи было принято решение заменить Окона на Хиракаву.

На этой неделе ожидается объявление о расторжении контракта между Эстебаном Оконом и Haas по обоюдному согласию.

Источник

Айо Комацу (119)Эстебан Окон (259)Haas F1 Team (447)

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