Раскрыты подробности конфликта между Оконом и Комацу

Одной из главных тем Гран При Мехико, наряду с титулом Кими Антонелли, стал инцидент в Haas. Утром в субботу команда неожиданно объявила о замене Эстебана Окона на Рио Хиракаву, не раскрыв причины такого решения.

В паддоке обсуждали возможный конфликт между французским гонщиком и руководителем команды Айо Комацу. Сообщалось, что ситуация едва не переросла в физическое столкновение. Позже Эстебан Окон выступил с заявлением, в котором отрицал применение физического насилия.

Немецкий таблоид Bild выяснил некоторые подробности произошедшего. По информации издания, утром в субботу Эстебан Окон пришёл к Айо Комацу, чтобы извиниться за ожесточённую ссору, случившуюся в пятницу во время технического брифинга после тренировок. Однако Комацу отказался разговаривать с Оконом.

Тогда Эстебан заявил, что не покинет офис, пока не поговорит с руководителем команды. Когда Комацу попытался выйти, Окон схватил его за плечо. Bild не уточняет, насколько сильным было это движение и оказывал ли Комацу сопротивление. Именно после этой встречи было принято решение заменить Окона на Хиракаву.

На этой неделе ожидается объявление о расторжении контракта между Эстебаном Оконом и Haas по обоюдному согласию.