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В сентябре еще четыре марки изменили цены на свои модели

Цены на новые автомобили в сентябре 2026 года изменили четыре бренда: гибридные внедорожники подорожали, а грузовой фургон Avior G10 стал дешевле.
РедакцияР
Редакция
14.09.2026, 12:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» выявило еще 4 бренда, которые изменили цены на новые автомобили в сентябре 2026 года. Специалисты регулярно отслеживают сайты дистрибьюторов, официально представленных на российском рынке.

У трех гибридных внедорожников разных марок стоимость увеличилась. Цена Deepal G318 выросла на 90 тысяч рублей (плюс 1,5 – 1,6%), ESTEO V27 — на 170 тысяч (+3%), а EXLANTIX ET8 — на 200 тысяч (+2,7%).

В то же время компания Avior снизила стоимость грузового фургона G10 на 69,8 тысячи рублей, или 2%.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили изменили 7 брендов, официально работающих на российском авторынке.

О дальнейшем изменении стоимости машин эксперты расскажут на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве. Условия участия в форуме доступны тут.

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