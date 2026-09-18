Объявлены цены на новый кроссовер VGV U70 Plus

Компания «Мотор-Плейс» открыла прием заказов на среднеразмерный кроссовер VGV U70 Plus, предлагаемый в комплектациях Elite и Luxury. Цена автомобиля в исполнении Elite составляет 109 860 юаней. Ориентировочная стоимость для российского рынка с учетом логистики, таможенного оформления и сопутствующих расходов по текущему курсу — 2 572 420 рублей. Версия Luxury оценивается в 116 930 юаней, или 2 712 293 рубля по текущему курсу. Стоимость и оснащение модификации «Механика» с 6-ступенчатой механической коробкой передач объявят позднее.

По информации пресс-службы дистрибьютора, автомобили будут поставляться под заказ через собственные официальные каналы. Такой формат предполагает прозрачное ценообразование, юридически чистое оформление сделки, официальное прохождение таможенных процедур и сохранение полноценной сервисной поддержки.

Поставки напрямую с предприятия означают, что цена кроссовера будет динамической. Ее рассчитывают в рублях с учетом актуального валютного курса, расходов на логистику и действующих таможенных пошлин.

В обеих комплектациях установлен бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 146 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT), а максимальная скорость автомобиля достигает 185 км/ч. При разработке модели учитывались российские условия эксплуатации: кузов получил антикоррозийную обработку, днище и картер двигателя защищены, предусмотрены амортизаторы крышки капота, подготовка под фаркоп и русифицированные таблички.