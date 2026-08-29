Срок действия текущих контрактов пилотов Формулы-1

Последние несколько недель принесли немало новостей о контрактах гонщиков чемпионата мира. Сегодня стало известно, что Ландо Норрис продолжит выступать за McLaren до 2030 года включительно.
На этом фоне можно обобщить все доступные на данный момент сведения. Часть данных является точной, как в случае с Ландо Норрисом, а часть приводится «по оценкам экспертов». Эти оценки ранее появлялись в прессе, в том числе на них ссылается RacingNews365.
Звёздочкой (*) отмечены контракты, предусматривающие опцион на продление на следующий сезон, на 2028-й или 2029 гг. Особое положение сохраняется только у Лэнса Стролла, сына владельца команды Aston Martin, что вполне объяснимо.
Гонщики в таблице расположены в соответствии с их текущим положением в личном зачёте.
Продолжительность действующих контрактов
|Гонщик
|Команда
|Год
|Кими Антонелли
|Mercedes
|2026
|Джордж Расселл
|Mercedes
|2027 *
|Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|2027 *
|Ландо Норрис
|McLaren
|2027 *
|Шарль Леклер
|Ferrari
|2030
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|2030
|Оскар Пиастри
|McLaren
|2028 *
|Айзек Хаджар
|Red Bull Racing
|2026 *
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|2026
|Пьер Гасли
|Alpine F1
|2028
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls
|2026
|Франко Колапинто
|Alpine F1
|2027
|Оливер Берман
|Haas F1
|2026
|Габриэль Боролето
|Audi F1
|2027
|Нико Хюлкенберг
|Audi F1
|2027
|Карлос Сайнс
|Williams
|2028
|Алекс Элбон
|Williams
|2027 *
|Эстебан Окон
|Haas F1
|2026
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin F1
|2026
|Валттери Боттас
|Cadillac F1
|2027
|Лэнс Стролл
|Aston Martin F1
|Открытая дата
|Серхио Перес
|Cadillac F1
|2027