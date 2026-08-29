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Срок действия текущих контрактов пилотов Формулы-1

Контракты гонщиков Формулы-1: Ландо Норрис продлил соглашение с McLaren до 2030 года, а в таблице собраны сроки действующих договоров всех пилотов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2026, 16:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Последние несколько недель принесли немало новостей о контрактах гонщиков чемпионата мира. Сегодня стало известно, что Ландо Норрис продолжит выступать за McLaren до 2030 года включительно.

На этом фоне можно обобщить все доступные на данный момент сведения. Часть данных является точной, как в случае с Ландо Норрисом, а часть приводится «по оценкам экспертов». Эти оценки ранее появлялись в прессе, в том числе на них ссылается RacingNews365.

Звёздочкой (*) отмечены контракты, предусматривающие опцион на продление на следующий сезон, на 2028-й или 2029 гг. Особое положение сохраняется только у Лэнса Стролла, сына владельца команды Aston Martin, что вполне объяснимо.

Гонщики в таблице расположены в соответствии с их текущим положением в личном зачёте.

Продолжительность действующих контрактов

ГонщикКомандаГод
Кими АнтонеллиMercedes2026
Джордж РасселлMercedes2027 *
Льюис ХэмилтонFerrari2027 *
Ландо НоррисMcLaren2027 *
Шарль ЛеклерFerrari2030
Макс ФерстаппенRed Bull Racing2030
Оскар ПиастриMcLaren2028 *
Айзек ХаджарRed Bull Racing2026 *
Лиам ЛоусонRacing Bulls2026
Пьер ГаслиAlpine F12028
Арвид ЛиндбладRacing Bulls2026
Франко КолапинтоAlpine F12027
Оливер БерманHaas F12026
Габриэль БоролетоAudi F12027
Нико ХюлкенбергAudi F12027
Карлос СайнсWilliams2028
Алекс ЭлбонWilliams2027 *
Эстебан ОконHaas F12026
Фернандо АлонсоAston Martin F12026
Валттери БоттасCadillac F12027
Лэнс СтроллAston Martin F1Открытая дата
Серхио ПересCadillac F12027

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