Срок действия текущих контрактов пилотов Формулы-1

Последние несколько недель принесли немало новостей о контрактах гонщиков чемпионата мира. Сегодня стало известно, что Ландо Норрис продолжит выступать за McLaren до 2030 года включительно.

На этом фоне можно обобщить все доступные на данный момент сведения. Часть данных является точной, как в случае с Ландо Норрисом, а часть приводится «по оценкам экспертов». Эти оценки ранее появлялись в прессе, в том числе на них ссылается RacingNews365.

Звёздочкой (*) отмечены контракты, предусматривающие опцион на продление на следующий сезон, на 2028-й или 2029 гг. Особое положение сохраняется только у Лэнса Стролла, сына владельца команды Aston Martin, что вполне объяснимо.

Гонщики в таблице расположены в соответствии с их текущим положением в личном зачёте.

Продолжительность действующих контрактов