В феврале средняя стоимость подержанного автомобиля превысила 1,4 млн рублей

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2026 года составила 1 млн 423 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что этот показатель впервые за полгода вновь превысил отметку 1,4 млн рублей.

В течение нескольких предыдущих лет средние цены на автомобили с пробегом в стране уверенно держались выше 1,4 млн рублей. Однако в сентябре прошлого года этот уровень был преодолен вниз. Затем, в период с октября 2025 года по январь 2026 года, стоимость автомобилей на вторичном рынке оставалась в диапазоне от 1,36 млн до 1,39 млн рублей.

В аналитическом отчёте подчеркивается, что февральская цена оказалась на 3,7% ниже показателя за аналогичный месяц 2025 года. Тогда средняя стоимость подержанного автомобиля составляла 1 млн 478 тыс. рублей. В то же время, по сравнению с январём текущего года, средняя цена выросла на 2,3% — в первый месяц 2026 года она составляла 1 млн 391 тыс. рублей.

Фото: АВТОСТАТ