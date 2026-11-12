Спрос на подержанные автомобили растет четвертый месяц подряд: какие модели стали дешевле

Спрос на автомобили с пробегом на платформе «Авито Авто» увеличивается уже четвёртый месяц подряд. Как отмечают эксперты сервиса, в октябре 2026 года интерес пользователей к таким машинам вырос на 3% по сравнению с сентябрём. За январь–октябрь показатель увеличился на 14% относительно аналогичного периода прошлого года.

В октябре спрос на подержанные автомобили оказался на 12% выше результата годичной давности. Средняя стоимость машин на вторичном рынке за десять месяцев составила 1,3 млн рублей. Наиболее востребованными моделями стали отечественные LADA Priora и LADA Granta.

Среди марок наибольшую динамику продемонстрировала Hyundai, спрос на автомобили которой вырос на 21,2%. Далее расположились Kia с прибавкой 20,4% и Renault, показавшая рост на 19,3%. У Nissan показатель увеличился на 18,6%, а у Skoda — на 17,7%.

В модельном рейтинге по темпам роста лидером стал Hyundai Solaris: интерес к нему увеличился на 27,8% по сравнению с январём–октябрём 2025 года. Второе место занял Chevrolet Niva, спрос на который вырос на 27,6%. Третью позицию получила LADA Largus с прибавкой 26,9%. Далее следуют Kia Rio и Kia Sportage — их показатели увеличились на 23,2% и 23,1% соответственно.

Вторую часть «десятки» возглавил Volkswagen Polo, показавший рост на 21,1%. За ним расположилась LADA Granta с прибавкой 19,6%. Спрос на LADA Kalina увеличился на 19,1%, а на Toyota RAV4 — на 18,9%. Последней в списке стала LADA 4x4 («Нива»), интерес к которой вырос на 18,5%.

В категории российских автомобилей лидировали LADA Priora, Granta, Kalina, 4x4 («Нива») и Vesta. Среди японских моделей наиболее популярными оказались Toyota Camry, Corolla и RAV4, а также Mitsubishi Lancer.

В число наиболее востребованных немецких автомобилей вошли Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Volkswagen Passat и Opel Astra. «Тройку» лидеров среди корейских моделей сформировали Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage.

За год средняя стоимость LADA Priora снизилась на 11,2% и составила 318 тыс. рублей. Цена Kalina уменьшилась на 11,2%, до 268 тыс. рублей. LADA Largus на «вторичке» подешевел на 6,5%, до 750 тыс. рублей. У Granta показатель снизился на 6,4%, до 563 тыс. рублей, а у LADA 4x4 («Нива») — на 5%, до 380 тыс. рублей.

Средняя стоимость Ford Focus сократилась на 8,2%, до 556 тыс. рублей, а Mitsubishi Lancer — на 7,2%, до 451 тыс. рублей. Цены Kia Rio и Hyundai Solaris снизились на 4,4% и 4,3% соответственно. Их средняя стоимость составила 907 тыс. и 927 тыс. рублей.

За десять месяцев россияне заказали в сервисе «Автотека» на 28,5% больше отчётов об истории автомобилей, чем за тот же период 2025 года. Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин пояснил, что такая проверка позволяет покупателю оценить риски, решить, стоит ли ехать на осмотр, и продолжать переговоры.

По словам Тумкина, увеличение числа запросов может свидетельствовать о том, что больше россиян переходят от просмотра объявлений к проверке конкретных автомобилей. Положительная динамика сохраняется на протяжении всего года: в октябре отчёты заказывали на 10,3% чаще, чем в сентябре.

На рынке новых автомобилей эксперты платформы также зафиксировали рост спроса. За январь–октябрь 2026 года он составил 13,5%. Интерес к Evolute i-Space увеличился в 4,4 раза, к LADA Niva Travel — в 2,1 раза. Спрос на Belgee X70 вырос на 88,4%.

Ранее сервис «Авито Авто» назвал самые популярные автомобили с пробегом стоимостью до 3 млн рублей. По итогам января–сентября рейтинг возглавили Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan.

До этого «Авито Авто» определил лидеров спроса среди подержанных автомобилей стоимостью до 2 млн рублей. В рейтинг самых популярных моделей по итогам января–сентября вошли Haval Jolion и Hyundai Creta.

Автор: Иван Бахарев