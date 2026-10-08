Советский «король чернозема», обманувший Хрущёва: как гусеничный трактор Т-150 превзошёл своего колёсного собрата

Харьковский тракторный завод в 1970-1980-х годах прежде всего прославился колёсной моделью Т-150К. Эти машины до сих пор можно встретить на российских полях: многие из них продолжают полноценно работать. Кроме того, в нашей стране немало небольших мастерских, которые приобретают такие тракторы, восстанавливают их и возвращают в эксплуатацию.

При этом у известного Т-150К был «скромный младший брат» — гусеничный трактор Т-150. Это вездеход общего назначения, который уступает колёсному «собрату» в универсальности, но на поле демонстрирует выдающиеся возможности. В любую погоду и на почве практически любого состояния он способен выполнять поставленные задачи. Даже если «поле битвы» больше напоминает грязевую кашу, советский трактор уверенно цепляется гусеницами за грунт и продолжает тянуть тяжёлый плуг.

Сегодня редакция carsweek.ru расскажет о гусеничном Т-150. Мы рассмотрим конструкцию советского трактора и разберёмся, почему профессиональные аграрии по-прежнему ценят эту модель. Тем более что даже сильно подержанные экземпляры на вторичном рынке стоят дорого.

Фото: Carsweek.ru

Как обманули Хрущёва

История семейства 150-ой серии началась в 1959 году. Именно тогда Никита Сергеевич Хрущёв побывал в США и обратил внимание на работу колёсных тракторов. Вернувшись домой, он поручил партии в кратчайшие сроки создать советские аналоги и как можно быстрее наладить их серийное производство.

Задача была сформулирована жёстко: стране требовался скоростной колёсный трактор. Однако конструкторы понимали, что такая техника будет пригодна далеко не во всех регионах Советского Союза. Ранней весной и поздней осенью в средней полосе будущий Т-150К мог не справиться с условиями эксплуатации: колёса буксовали бы, разрушали структуру почвы и оставляли глубокие следы. Природные условия указывали на необходимость гусеничной машины.

Конструкторы осознавали, что «колёсники» Т-150К не смогут эффективно работать везде. Но открыто спорить с Хрущёвым означало поставить под угрозу собственную карьеру. Поэтому было решено создать целое семейство Т-150, включив в него не только колёсный, но и гусеничный трактор. При этом затраты на разработку в масштабах производства оказались сравнительно небольшими: кабина, двигатель и многие узлы у машин были общими.

В результате появились две разные машины, предназначенные для решения различных задач. Колёсный Т-150К создавался как универсальный трактор: он должен был пахать и перевозить прицепы с зерном по шоссе. Однако на асфальте его дорогие шины изнашивались очень быстро, поэтому опытные председатели колхозов старались не выпускать трактор на дороги общего пользования. При тяжёлых работах в поле Т-150К также не всегда справлялся — колёса начинали буксовать.

Гусеничный Т-150, напротив, уверенно работал на полях при любой погоде. Именно поэтому «младшего брата» председатели колхозов буквально боготворили.

Примечательно, что серийное производство нового семейства тракторов началось уже после освобождения Хрущёва от всех значимых государственных должностей. В 1971 году, когда стартовала сборка первых опытных партий Т-150К, Никита Сергеевич умер от инфаркта. Несмотря на это, правительство продолжило поддерживать идею превосходства колёсных тракторов. Именно Т-150К представляли на выставках и партийных показах, тогда как гусеничный Т-150, серийный выпуск которого начался в 1974 году, оставался в тени.

Фото: Carsweek.ru

Анатомия тяжеловеса

Т-150 представляет собой типичный сельскохозяйственный трактор, созданный прежде всего для пахоты. Двигатель установлен спереди и заметно вынесен за пределы гусеничной базы. Двухместная кабина расположена перед топливным баком. Мотор выполняет функцию противовеса: он препятствует подъёму передней части трактора при работе с тяжёлым плугом.

В отличие от сочленённо-шарнирной рамы колёсного Т-150К, гусеничная модель получила классическую конструкцию. Основой шасси служит цельная лонжеронная база. Такая рама обеспечивает высокую жёсткость на скручивание, когда трактор преодолевает рвы и канавы.

Фото: Carsweek.ru

Все советские Т-150 оснащались харьковскими двигателями СМД-60. Это V-образный шестицилиндровый дизель с жидкостным охлаждением и турбонаддувом. При рабочем объёме 9,15 литра он развивал 150 л. с. Двигатель отличается хорошими тяговыми характеристиками, но требователен к качеству масла и плохо переносит перегрев: в таких случаях головку блока сразу ведёт.

Только в конце 1990-х под капотом Т-150 официально появились более мощные и надёжные двигатели ЯМЗ-236. При объёме 11,15 литра они развивали от 175 до 180 л. с. Этот мотор известен неприхотливостью и надёжностью. Он выдерживает высокие нагрузки, способен работать на низкокачественном топливе и запускается напрямую — без бензинового пускача.

Коробка передач Т-150 имеет оригинальную конструкцию. Её разработали на основе КПП от Т-150К, однако у агрегата есть собственные особенности. В частности, коробка выполнена двухпоточной: крутящий момент распределяется между двумя независимыми валами правого и левого бортов.

Трансмиссия предусматривает четыре диапазона хода: рабочий, транспортный, замедленный и задний. Для их включения необходимо остановить трактор и воспользоваться сцеплением. При этом каждый диапазон располагает четырьмя передачами, которые можно переключать на ходу под полной нагрузкой, без разрыва мощности.

Фото: Carsweek.ru

Кабина трактора также отличалась от привычных решений, применявшихся на классических гусеничных машинах. Органы управления сделали автомобильными: внутри установили рулевое колесо и три педали. Для механизаторов, привыкших к рычагам традиционных гусеничных тракторов, такая схема была непривычной. Зато Т-150 оказался достаточно быстрым и мог двигаться вперёд со скоростью до 15,3 км/ч.

Кто же лучший в линейке?

В некоторых отношениях Т-150 уступает своему колёсному «собрату». Главным недостатком стала логистика: трактор не мог пользоваться дорогами общего пользования, поскольку стальные гусеницы разрушали асфальт.

Зато в поле Т-150К редко удавалось конкурировать с Т-150, особенно на влажных почвах. Кроме того, гусеничный трактор бережно распределяет вес по грунту, поэтому после его прохода почва остаётся практически рыхлой.

Т-150 по-прежнему интересует серьёзных российских фермеров. В отличие от современных аналогов, особенно зарубежных, этот гусеничный трактор отличается высокой ремонтопригодностью. Его можно ремонтировать своими руками, а запасные части до сих пор выпускают сторонние производители.

Фото: Carsweek.ru

Справка

Т-150 — сельскохозяйственный гусеничный трактор общего назначения, который выпускал Харьковский тракторный завод.

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