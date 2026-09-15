Sollers впервые в этом году возглавил российский рынок новых пикапов

В августе 2026 года в России реализовали 1 897 новых пикапов. По сравнению с августом прошлого года показатель увеличился на 13,7%. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на сведения АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Лидером российского рынка пикапов по итогам августа впервые в этом году стал отечественный бренд Sollers: его продажи составили 339 автомобилей. В последний раз марка занимала первое место в декабре прошлого года, тогда как в июле была лишь третьей в рейтинге брендов. Далее расположились китайские GWM (331 шт.), JAC (294 шт.) и Foton (241 шт.). Пятерку лидеров замкнул американский RAM (153 шт.).

В рейтинге моделей также произошла смена лидера. Победитель июля Foton Tunland по итогам августа опустился на третью позицию. Первое место занял GWM Poer, реализованный в количестве 329 экземпляров. Вторую строчку сохранил за собой JAC Т9 с результатом 294 единицы. В ТОП-5 также вошли Sollers ST6 (СТ6) и RAM 1500 — 169 и 153 шт. соответственно.

Всего за 8 месяцев нынешнего года в России продали 13 332 новых пикапа. Это на 1,7% ниже результата за январь – август 2025 года.

О дальнейших тенденциях российского авторынка расскажут в рамках масштабного форума автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября. Условия участия доступны здесь.

Фото: АВТОСТАТ