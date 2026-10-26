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Sollers повысил цены на две модели

Sollers повысил цены на модели Argo и SF4 в России: семейство Argo подорожало на 400 тысяч рублей, а SF4 — на 7 тысяч, сообщили эксперты Автостата.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.10.2026, 11:22·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Российский бренд Sollers пересмотрел цены на модели Argo/Арго и SF4/СФ4. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» после мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально представленных на российском авторынке.

Стоимость автомобилей семейства Sollers Argo/Арго, включая бортовые, изотермические, промтоварные и рефрижераторные версии, увеличилась на 400 тысяч рублей. Рост составил 14,7 – 18,9%. Теперь цены на эти автомобили находятся в диапазоне 2 515 000 – 3 117 000 рублей.

Модели семейства Sollers SF4/СФ4 подорожали на 7 тысяч рублей, что соответствует увеличению на 0,2%. В линейку входят автобусы, бортовые и грузопассажирские фургоны, а также изотермические, промтоварные, рефрижераторные и цельнометаллические версии. Сейчас автомобили стоят от 3 687 000 до 4 576 000 рублей.

Фото: АВТОСТАТ

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