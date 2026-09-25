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До конца осени «Соллерс» наладит выпуск новых моторов

В Алабуге до конца осени начнут выпуск 1,5-литровых бензиновых турбомоторов Sollers мощностью 136 л.с. для микроавтобусов SF1 по технологии полного цикла.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

До конца осени на заводе двигателей в Алабуге планируют запустить производство 1,5-литровых бензиновых турбомоторов мощностью 136 л.с. по технологии полного цикла. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова.

По словам топ-менеджера, новый двигатель предназначен для фургонов и микроавтобусов Sollers SF1. Его будут выпускать наряду с дизельными силовыми агрегатами объемом 2,7 л и 2л.

Ширинов отметил, что в дальнейшем новый мотор может получить и другие модели Sollers. Кроме того, он не исключил поставки двигателей с этого предприятия другим отечественным автопроизводителям.

Производственная мощность завода рассчитана на выпуск 200 тыс. двигателей ежегодно.

Источник

Производство (326)Sollers (115)Автомобильные компоненты (62)Российский автопром (204)Sollers sf1 (8)

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