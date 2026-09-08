Solaris повысил цены на две модели

Бренд Solaris скорректировал цены на две модели. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», изменения затронули кроссовер HC и кросс-хэтчбек KRX.

Стоимость Solaris HC увеличилась на 70 тысяч рублей. Теперь кроссовер доступен по цене от 2 570 000 до 3 985 000 рублей. Рост составил 1,8 – 2,8%.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX прибавил 50 тысяч рублей. Его цена находится в диапазоне от 2 585 000 до 3 010 000 рублей, что соответствует увеличению на 1,7 – 2,0%.

О дальнейшем изменении цен на российском авторынке эксперты расскажут на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве. Условия участия в форуме доступны здесь.

Фото: АВТОСТАТ