Смедли: Кажется, Леклер немного растерялся

Роба Смедли, ранее занимавшего пост гоночного инженера в Ferrari и работавшего техническим консультантом Формулы 1, удивила ситуация, сложившаяся в этом сезоне. По его мнению, Шарль Леклер, известный своим профессионализмом и опытом, заметно уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону.

В прошлом году, когда Льюис Хэмилтон только присоединился к Ferrari, его результаты не впечатляли — особенно с учетом его достижений семикратного чемпиона мира. Однако нынешний сезон, совпавший с переходом Формулы 1 на машины нового поколения, демонстрирует иную картину. По итогам 11 завершённых этапов Льюис занимает вторую позицию в личном зачёте, опережая Леклера на 31 очко. Сам Шарль находится на несколько строчек ниже.

«Впервые за долгое время напарник заметно опережает Шарля», — отметил Смедли в подкасте High Performance. Он подчеркнул, что в первой половине сезона Леклер неоднократно выражал недовольство машиной. По имеющейся у Смедли информации, в Ferrari внесли изменения в конструкцию SF-26, в частности, заменили компоненты тормозной системы на детали из другого материала. Несмотря на это, по словам эксперта, складывается впечатление, что Леклер пока не может раскрыть свой потенциал, хотя он и остаётся высококлассным профессионалом.

Отмар Сафнауэр, ранее возглавлявший команды Force India, Racing Point, Aston Martin и Alpine F1, в разговоре с Робом Смедли выразил уверенность, что ситуация не требует вмешательства руководства команды и разрешится сама собой.

«Здесь важно дать Леклеру работать без давления, — считает Сафнауэр. — На моём месте я бы не стал специально вызывать его на беседу, а сосредоточился бы на поддержке пилота.

Если сравнивать с началом сезона, сейчас преимущество Льюиса уже не так заметно. По моим личным ощущениям, а не по итоговым результатам, на трёх последних гонках Шарль начал опережать напарника и постепенно сокращает отставание», — добавил Сафнауэр.