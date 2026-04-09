Слухи: Уитли начнёт работать в Aston Martin в августе
Слухи: Уитли начнёт работать в Aston Martin в августе

Джонатан Уитли ушёл из Audi и, по данным СМИ, присоединится к Aston Martin после летнего перерыва в Формуле 1 в августе 2024 года.
Демид Поршнев
09.04.2026, 14:12·1 мин
Фото: F1news.ru

В мире Формулы 1 активно обсуждается уход Джонатана Уитли с поста руководителя команды Audi, произошедший всего после двух этапов нынешнего сезона. Специалисты в гонках предполагают, что британский руководитель перейдет в команду Aston Martin, однако представители коллектива из Сильверстоуна пока не дают никаких официальных заявлений или комментариев относительно возможного трудоустройства Уитли.

В то же время, по информации японского издания Auto Sport Web, ссылающегося на собственные источники, Уитли действительно оставил Audi ради будущей работы с Aston Martin. Сейчас Джонатан проходит обязательный отпуск, который, как ожидается, не будет продолжительным.

Ожидается, что к Aston Martin Джонатан Уитли присоединится после окончания летнего перерыва, который завершится в августе. До этого момента обязанности руководителя команды продолжит исполнять Эдриан Ньюи. Следует отметить, что Эдриан Ньюи не присутствовал на гонках в Китае и Японии, и его временно заменял гоночный директор Майк Крак.

