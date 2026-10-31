Слухи о причинах ухода Эстебана Окона с позиции

В Haas F1 отказались комментировать причины неожиданной замены Эстебана Окона на Рио Хиракаву по ходу уик-энда. Однако постепенно появляются подробности произошедшего.

В пятницу во время второй тренировки Эстебан не согласился по радио со своим инженером Лорой Мюллер относительно плана работы. После окончания сессии на брифинге с инженерами возникла дискуссия, которая постепенно переросла в конфликт. Вероятно, именно этот эпизод стал причиной замены гонщика.

Перед началом третьей тренировки сотрудники Haas F1 дождались, пока соберутся журналисты, чтобы удалить со стен и машины наклейки с фамилией Окона и заменить их на наклейки с именем Рио.

По всей видимости, Окон уже покинул Мексику.