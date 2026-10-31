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Слухи о причинах ухода Эстебана Окона с позиции

В Haas F1 неожиданно заменили Эстебана Окона на Рио Хиракаву после конфликта с инженером Лорой Мюллер на Гран-при Мексики по ходу уик-энда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 20:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Haas F1 отказались комментировать причины неожиданной замены Эстебана Окона на Рио Хиракаву по ходу уик-энда. Однако постепенно появляются подробности произошедшего.

В пятницу во время второй тренировки Эстебан не согласился по радио со своим инженером Лорой Мюллер относительно плана работы. После окончания сессии на брифинге с инженерами возникла дискуссия, которая постепенно переросла в конфликт. Вероятно, именно этот эпизод стал причиной замены гонщика.

Перед началом третьей тренировки сотрудники Haas F1 дождались, пока соберутся журналисты, чтобы удалить со стен и машины наклейки с фамилией Окона и заменить их на наклейки с именем Рио.

По всей видимости, Окон уже покинул Мексику.

Источник

Эстебан Окон (256)Рио Хиракава (2)

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