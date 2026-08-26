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По слухам, Алонсо объявит о продлении контракта в Мадриде.

Фернандо Алонсо продолжит выступать за Aston Martin в 2027 году: официальное объявление ожидается в Мадриде в середине сентября, во время Гран-при Испании.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2026, 15:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом гоночного уик-энда в Занфдорте Фернандо Алонсо признавался, что пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры в Формуле 1. При этом он был готов остаться в Aston Martin и в следующем сезоне.

После воскресной гонки, завершившейся для него лучшим результатом в текущем сезоне — девятым местом и двумя набранными очками, — Фернандо Алонсо в хорошем настроении подвёл итоги голландского этапа. Судя по всему, пилот остался доволен прогрессом Honda и окончательно решил продолжить выступления в Формуле 1.

Как сообщает GPBlog, в 2027 году Фернандо Алонсо продолжит выступать за Aston Martin. Ожидается, что официально об этом объявят в Мадриде во время Гран При Испании в середине сентября.

Источник

Фернандо Алонсо (312)Aston Martin (623)

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