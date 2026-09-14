Представлен элегантный Volkswagen Mission Efficiency — преемник XL1 с запасом хода до 800 км

Содержание:

Volkswagen XL1 мог выглядеть как автомобиль, созданный для установления рекордов скорости, однако его главной задачей было достижение максимальной эффективности. Почти 25 лет спустя после презентации оригинального прототипа VW вновь намерен создать самый экономичный автомобиль в мире — на этот раз под названием Mission Efficiency.

Впервые Volkswagen Mission Efficiency удалось увидеть на одной из многочисленных парковок аэропорта Вены. Рядом с ним находился серийный XL1, выпущенный в 2013 году. Сходство в дизайне, сформированном неизменными законами аэродинамики, заметно сразу. Впрочем, между автомобилями есть одно существенное различие.

XL1 появился в период, когда дизель считался мировым лидером по эффективности. Автомобиль оснащался двухцилиндровым турбодизельным двигателем, который по сути представлял собой половину широко распространённого в продуктах VW того времени 1.6-литре TDI. Несмотря на наличие небольшого электромотора, мощность составляла всего 40bhp, зато расход позволял проезжать более 300mpg. Mission Efficiency, в свою очередь, полностью электрический.

Volkswagen Mission Efficiency: технические детали и рекордные показатели

Электромобиль Mission Efficiency построен на той же базовой платформе MEB Entry, что и новый ID. Polo. Он получил такой же электромотор мощностью 134bhp и ту же батарею. Правда, есть один нюанс: Mission Efficiency не требуется такой же продолжительный ресурс аккумулятора, как ID. Polo, поэтому VW может увеличить доступную ёмкость с 52kWh до 54.9kWh. При этом химический состав и аккумуляторный блок остаются такими же, как у электрического супермини.