Новые и подержанные автомобили в России: актуальные цены и свежие данные

Средневзвешенная стоимость новых и подержанных легковых автомобилей в России увеличилась. Такие данные по итогам восьми месяцев 2026 года агентство «Автостат» представило на форуме CarX 26, сравнив показатели с аналогичным периодом 2025 года.

За январь—август 2026 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,43 млн рублей. По сравнению с теми же месяцами 2025 года показатель вырос на 8,2%.

Автомобили с пробегом в среднем стоили 1,19 млн рублей. За год, относительно января—августа 2025 года, их средневзвешенная цена увеличилась на 4%.

В 2022 году новая легковушка в среднем обходилась в 2,38 млн рублей, а в 2023-м — в 2,96 млн рублей. В 2024 году показатель составил 3,12 млн рублей, в 2025-м — 3,29 млн рублей.

Средняя цена автомобилей с пробегом в 2022 году составляла 890 тыс. рублей, а в 2023-м — 1,04 млн рублей. В 2024 году она поднялась на 13%, до 1,18 млн рублей. В 2025 году подержанные машины в среднем стоили 1,2 млн рублей, подорожав за год на 1,9%.

Ранее эксперт Сергей Целиков допустил дальнейшее повышение средневзвешенной цены новых автомобилей к концу 2026 года. По его мнению, на ускорение роста могут повлиять изменение курса рубля и пересмотр прайс-листов многими брендами.

Кроме того, недавно сообщалось о повышении на 8% средней цены в объявлениях о продаже легковых автомобилей с пробегом за период с января по сентябрь. В сентябре на трех основных классифайдах она достигла 1,45 млн рублей, увеличившись за четыре недели более чем на 50 тыс. рублей.

Автор: Иван Бахарев