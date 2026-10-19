Сколько стоит «переобуть» автомобиль и как поступить, если снег застал вас на летних шинах

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Сезонная замена шин связана не только с оплатой монтажных работ, но и с необходимостью проверить состояние зимнего комплекта. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Автоновостям дня», от чего зависит стоимость шиномонтажа и как поступить, если снег выпал до визита в сервис.

Сезонный шиномонтаж и выбор шин

Как сообщил эксперт, в сети Fit Service цены на сезонный шиномонтаж с весны не менялись. Для легкового автомобиля с посадочным диаметром колес 15 дюймов обслуживание четырех колес в Москве стоит 4960 рублей, а в Новосибирске — 3360 рублей. Это тарифы сети, а не средняя стоимость услуг в этих городах. В цену входят снятие и установка колес, замена летних покрышек на зимние, установленные на дисках, а также балансировка.

«Бюджет зависит от города, типа автомобиля, размера колес и сложности работы. Шиномонтаж кроссовера с крупными колесами обычно обходится дороже, чем обслуживание небольшого легкового автомобиля. Низкопрофильные шины и RunFlat также могут увеличивать стоимость, поскольку требуют подходящей оснастки и более трудоемкого монтажа», — пояснил Никита Родионов.

Записаться на замену колес специалист рекомендует, когда прогноз предсказывает ночную температуру около нуля с последующим похолоданием. В первую очередь это важно для тех, кто ездит рано утром или поздно вечером. По словам Родионова, сухое дневное покрытие к утру может покрыться льдом на отдельных участках, поэтому откладывать визит до снегопада не стоит.

До поездки в сервис эксперт советует тщательно осмотреть зимние покрышки. Оптимально проводить такую проверку еще весной, когда шины снимают с дисков. Грыжи, глубокие порезы, повреждения бортов и заметный неравномерный износ должен оценить специалист. Как отметил Родионов, наличие шипов само по себе не говорит о пригодности комплекта. На снегу и льду нельзя эксплуатировать зимние шины с остатком протектора 4 мм и менее.

Если комплект действительно требует замены, выбор шин на рынке остается большим. По словам Родионова, покупателям доступны изделия российских и китайских марок, Pirelli, Yokohama, а также отдельные модели других зарубежных производителей. Увеличивается и предложение шин крупных размеров для кроссоверов. Перед покупкой специалист рекомендует сопоставить размерность, индексы нагрузки и скорости с требованиями автопроизводителя.

Тип шин, считает Родионов, следует выбирать с учетом маршрутов, включая дворовые территории и подъездные дороги. Шипованные модели, по его словам, обычно обеспечивают дополнительный запас сцепления при частом гололеде, ледяном накате и движении по неочищенным дорогам. Фрикционные шины скандинавского типа рассчитаны на холодную снежную зиму, а европейские — главным образом на более мягкие условия.

«Когда комплект выбран, стоит заранее выяснить итоговую стоимость установки. У разных сервисов состав услуги может отличаться, поэтому нужно уточнить, включены ли балансировка и расходные материалы. Если на колесах стоят секретные болты или гайки, следует взять ключ от них. О наличии датчиков давления лучше сообщить при записи, особенно если зимний комплект установлен на других дисках», — рассказал Никита Родионов.

При качественном монтаже специалисты осматривают и очищают колеса, проверяют правильность посадки покрышки на ободе и выполняют балансировку. Мастер также должен учитывать направление вращения направленных шин и расположение наружной стороны асимметричных моделей. Финальную затяжку крепежа проводят динамометрическим ключом с моментом, установленным автопроизводителем.

После установки шин Родионов рекомендует проверить давление на холодных колесах. Если появилась вибрация или началась утечка воздуха, необходимо повторно обратиться в сервис. Ошибки при монтаже могут привести к повреждению шины, диска или крепежа. Их замена способна оказаться значительно дороже шиномонтажа, а неисправное колесо представляет угрозу безопасности.

Что делать, если снег выпал до «переобувки»

Когда дорога покрыта снегом или льдом, эксперт советует не выезжать на летних покрышках, а доставить автомобиль в шиномонтаж с помощью эвакуатора. Полный привод, пояснил он, не устраняет проблему недостаточного сцепления летних шин с покрытием. Зимние покрышки должны быть установлены на всех четырех колесах независимо от типа привода, поскольку от сцепления зависят торможение и прохождение поворотов.

«Если снегопад начался в пути, нужно плавно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких действий рулем и педалями. При ухудшении сцепления следует найти безопасное разрешенное место для остановки и организовать помощь. Пытаться любой ценой доехать до сервиса опасно. Именно поэтому замену шин лучше завершить до первых заморозков на привычном маршруте», — заключил Никита Родионов.

Ранее Никита Родионов рекомендовал осматривать шины хотя бы раз в месяц. По его словам, одной проверки давления недостаточно: боковины необходимо регулярно осматривать на наличие порезов, вздутий и трещин.

В сентябре центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил о росте расходов на подготовку легковых автомобилей к зиме, включая шиномонтаж. Одновременно аналитики зафиксировали снижение количества покупок зимних шин и заказов услуг по их установке.

Автор: Иван Бахарев