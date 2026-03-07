Главная Новости Сколько российских водителей выбрали автомобили из Китая: цифры вас удивят
Китайские автомобили заняли 6,6% российского автопарка на 2026 год, уступая отечественным, японским и корейским маркам, сообщают данные Автостат.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
07.03.2026, 14:21·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Китайские автопроизводители продолжают активно осваивать российский рынок, однако по данным агентства «Автостат» на 1 января 2026 года, автомобили китайских брендов пока не стали массовым выбором россиян. На сегодняшний день лишь каждый пятнадцатый владелец предпочёл машину китайской марки, в то время как остальные отдают предпочтение другим производителям.

Согласно статистике, из общего числа в 47,5 млн легковых автомобилей, зарегистрированных в России на начало года, только чуть более 3 млн принадлежат китайским брендам. Это составляет 6,6% всего автопарка страны.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают отечественные автомобили — их насчитывается 13,8 млн, что соответствует доле в 29,1%. Таким образом, почти каждый третий российский автомобилист остаётся верен отечественным производителям.

Вторую строчку занимает японский автопром с показателем 11,4 млн легковых автомобилей. Следом идут корейские автомобили — 6,27 млн единиц, немецкие — 4,87 млн, а американские — 3,22 млн. Китайские автомобили, несмотря на заметный рост, занимают шестое место в рейтинге с парком в 3,15 млн машин. Для сравнения, французских легковушек в России насчитывается 2,74 млн.

Ранее стало известно, какие модели китайских автомобилей чаще всего требуют ремонта тормозной системы. Соответствующую статистику представил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Кроме того, ранее «Автоновости дня» опубликовали материал о самых проблемных китайских автомобилях, приобретение которых на вторичном рынке может быть сопряжено с рисками. Этот список подготовил операционный директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Автор материала — Иван Бахарев.

Источник

