Сколько российских водителей выбрали автомобили из Китая: цифры вас удивят

Китайские автопроизводители продолжают активно осваивать российский рынок, однако по данным агентства «Автостат» на 1 января 2026 года, автомобили китайских брендов пока не стали массовым выбором россиян. На сегодняшний день лишь каждый пятнадцатый владелец предпочёл машину китайской марки, в то время как остальные отдают предпочтение другим производителям.

Согласно статистике, из общего числа в 47,5 млн легковых автомобилей, зарегистрированных в России на начало года, только чуть более 3 млн принадлежат китайским брендам. Это составляет 6,6% всего автопарка страны.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают отечественные автомобили — их насчитывается 13,8 млн, что соответствует доле в 29,1%. Таким образом, почти каждый третий российский автомобилист остаётся верен отечественным производителям.

Вторую строчку занимает японский автопром с показателем 11,4 млн легковых автомобилей. Следом идут корейские автомобили — 6,27 млн единиц, немецкие — 4,87 млн, а американские — 3,22 млн. Китайские автомобили, несмотря на заметный рост, занимают шестое место в рейтинге с парком в 3,15 млн машин. Для сравнения, французских легковушек в России насчитывается 2,74 млн.

Автор материала — Иван Бахарев.