Сколько новых автомобилей «Лада» продадут в сентябре и чего ждать рынку во втором полугодии: прогноз АвтоВАЗа

«АвтоВАЗ» рассчитывает реализовать в сентябре около 30 тыс. автомобилей. По предварительным данным, текущие показатели соответствуют этому плану, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

«В этом месяце мы рассчитываем продать примерно 30 тыс. автомобилей. Пока идем плюс-минус в этих параметрах: какие-то дни — плюс, некоторые — минус. Это значит, что мы практически идем в траектории прошлого года», — сказал Максим Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», во втором полугодии российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, вероятнее всего, продолжит снижаться. Вместе с тем общий показатель за 2026 год, как ожидается, останется на уровне прошлого года — около 1,4-1,45 млн машин.

В августе российский авторынок впервые за семь месяцев продемонстрировал отрицательную динамику. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам последнего месяца лета сократились в годовом выражении на 6,5% — до 114,3 тыс. штук.

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак представил прогноз развития российского авторынка на 2026 и 2027 годы. В компании не нашли фундаментальных предпосылок для заметного увеличения продаж.

До этого «АвтоВАЗ» отчитался о росте продаж новых автомобилей LADA в августе на 3,3%. Наиболее востребованной моделью марки в последний летний месяц стала LADA Granta.