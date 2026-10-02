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Сколько «Москвичей» М-серии россияне приобрели за весь период продаж

Продажи новых кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» превысили 1 000 автомобилей по итогам сентября. Цены начинаются от 3 099 000 рублей.
А
Антон Звонкий
02.10.2026, 14:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В конце прошлого года «Москвич» представил новую линейку городских кроссоверов — «Москвич М70» и «Москвич М90». Эти модели автопроизводитель объединил в отдельное семейство. Одновременно компания продолжила выпуск автомобилей прежней линейки: кроссовера «Москвич 3», его электрической версии «Москвич 3е», флагманского «Москвич 8» и лифтбэка «Москвич 6».

Как сообщает «Российская газета», с начала продаж автомобилей новой М-серии было реализовано более 1 000 экземпляров. По итогам сентября показатель превысил эту отметку.

Кроссовер «Москвич М70» доступен в двух комплектациях — «Драйв» и «Ультра». В базовой версии установлен полуторалитровый 150-сильный турбомотор, работающий вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Для исполнения «Ультра» предусмотрен двухлитровый 200-сильный турбомотор в сочетании с 9АКПП.

«Старший» М90 получил двухлитровый 200-сильный турбомотор, 9АКПП и полный привод. Кроме того, для автомобиля предусмотрены пять режимов вождения, предназначенных для разных типов покрытия.

Стоимость М70 составляет 3 099 000 и 3 499 000 рублей в зависимости от исполнения. М90 оценивается в 4 199 000 рублей.

Ранее стало известно, что дилеры сообщили о дефиците недорогих кроссоверов «Москвич 3».

Фото: Москвич

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