Сколько «Москвичей» М-серии россияне приобрели за весь период продаж

В конце прошлого года «Москвич» представил новую линейку городских кроссоверов — «Москвич М70» и «Москвич М90». Эти модели автопроизводитель объединил в отдельное семейство. Одновременно компания продолжила выпуск автомобилей прежней линейки: кроссовера «Москвич 3», его электрической версии «Москвич 3е», флагманского «Москвич 8» и лифтбэка «Москвич 6».

Как сообщает «Российская газета», с начала продаж автомобилей новой М-серии было реализовано более 1 000 экземпляров. По итогам сентября показатель превысил эту отметку.

Кроссовер «Москвич М70» доступен в двух комплектациях — «Драйв» и «Ультра». В базовой версии установлен полуторалитровый 150-сильный турбомотор, работающий вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Для исполнения «Ультра» предусмотрен двухлитровый 200-сильный турбомотор в сочетании с 9АКПП.

«Старший» М90 получил двухлитровый 200-сильный турбомотор, 9АКПП и полный привод. Кроме того, для автомобиля предусмотрены пять режимов вождения, предназначенных для разных типов покрытия.

Стоимость М70 составляет 3 099 000 и 3 499 000 рублей в зависимости от исполнения. М90 оценивается в 4 199 000 рублей.

Ранее стало известно, что дилеры сообщили о дефиците недорогих кроссоверов «Москвич 3».

Фото: Москвич