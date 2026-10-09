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Сколько коммерческих автомобилей зарегистрировано в России?

Парк коммерческой техники в России, по данным АВТОСТАТа, достиг 7,88 млн единиц: 4,02 млн LCV, 3,53 млн грузовиков и 0,33 млн автобусов на 1 июля 2026 года.
РедакцияР
Редакция
09.10.2026, 10:33·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По состоянию на середину нынешнего года в России насчитывалось 7,88 млн единиц коммерческой автомобильной техники. Об этом говорится в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Легкие коммерческие автомобили (LCV) составляют чуть более половины парка — 51%, или 4,02 млн машин. Еще 44,8% приходятся на грузовики: в стране зарегистрировано 3,53 млн таких транспортных средств. Доля автобусов составляет 4,2%, что соответствует 0,33 млн единиц.

Более подробная информация обо всех транспортных средствах, зарегистрированных в нашей стране, а также об их марочной, модельной, возрастной и региональной структуре доступна тут.

Источник

Грузовые автомобили (266)Автобусы (141)Легкие коммерческие автомобили (263)Парк (59)Коммерческая техника (46)

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