Сколько коммерческих автомобилей зарегистрировано в России?

По состоянию на середину нынешнего года в России насчитывалось 7,88 млн единиц коммерческой автомобильной техники. Об этом говорится в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Легкие коммерческие автомобили (LCV) составляют чуть более половины парка — 51%, или 4,02 млн машин. Еще 44,8% приходятся на грузовики: в стране зарегистрировано 3,53 млн таких транспортных средств. Доля автобусов составляет 4,2%, что соответствует 0,33 млн единиц.

Более подробная информация обо всех транспортных средствах, зарегистрированных в нашей стране, а также об их марочной, модельной, возрастной и региональной структуре доступна тут.