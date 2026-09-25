АвтоВАЗ намекнул, сколько будет стоить первый в истории кроссовер «Лада»

«АвтоВАЗ» намерен позиционировать новый кроссовер LADA Azimut у «самой нижней» ценовой границы своего сегмента. Об этом ТАСС рассказал президент концерна Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что Azimut отличается высоким уровнем локализации: около 90% его компонентной базы выпускается на территории России.

«Аккуратно скажу, что мы в своем диапазоне при такой комплектации пойдем, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента», — пообещал Максим Соколов.

Точную стоимость кроссовера топ-менеджер не раскрыл. LADA Azimut относится к B-сегменту и создан на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина модели составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм. Объем багажника достигает 508 л, а дорожный просвет равен 208 мм.

Серийный выпуск LADA Azimut на главном заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартует уже в пятницу, 25 сентября. В продажу автомобиль поступит до конца текущего года. В 2027 году предприятие рассчитывает выпустить около 20 тысяч «Азимутов», тогда как до конца текущего года с конвейера должно сойти несколько тысяч таких машин.

На начальном этапе LADA Azimut будет доступен с двумя атмосферными двигателями: 122-сильным объемом 1,6 литра и 135-сильным объемом 1,8 литра. В пару к ним предложат шестиступенчатую «механику» и бесступенчатый вариатор. Позднее моторную линейку планируют дополнить турбированным двигателем, работающим совместно с классическим «автоматом».

Ранее Тольяттинский государственный университет создал роботизированный комплекс ультразвуковой сварки деталей интерьера для LADA Azimut. С результатами проекта ознакомился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

До этого «Автоновости дня» сообщили об успешном проведении «АвтоВАЗом» стресс-теста сборки предсерийных LADA Azimut на конвейере в Тольятти. В рамках испытания проверялись технологические и сборочные процессы в рабочих условиях.