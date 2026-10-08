Skoda Octavia с полноценной гибридной силовой установкой может стать бестселлером

Линейка двигателей Skoda всегда отличалась большим разнообразием. Покупателям предлагались бензиновые и дизельные моторы, а также мягкогибридные и PHEV-версии. Однако полноценный гибрид в ассортименте компании появился впервые.

Как это работает

Под капотом обычной Octavia установлена последовательно-параллельная гибридная система. В ее состав входят полуторалитровый двигатель и два электромотора разного размера.

Фото: Carsweek.ru

Компактный электромотор выполняет функции генератора и стартера, обеспечивая запуск ДВС.

Более крупный мотор передает крутящий момент на передние колеса и отвечает за рекуперацию энергии при торможении.

Система самостоятельно выбирает один из трех режимов работы в зависимости от характера движения и дорожной обстановки.

На небольшой скорости автомобиль способен проехать до 2 км только на электротяге. При скорости до 60 км/ч он работает по схеме последовательного гибрида: бензиновый двигатель приводит в действие генератор, который вырабатывает электричество для тягового электромотора.

После превышения отметки 60 км/ч автомобиль переходит в режим параллельного гибрида. В этот момент полуторалитровый ДВС напрямую подключается к колесам, а электропривод, как сообщает carscoops, выполняет вспомогательную функцию.

Мощность и комплектации

Новую технологию планируется предложить в двух версиях с полуторалитровым TSI мощностью 129 и 145 л.с. Суммарная отдача более слабой версии Octavia составит 134 лошадиные силы, а более мощной — 168 л.с.

Несмотря на разную мощность бензиновых двигателей, обе модификации получат одинаковые электромоторы и батареи емкостью 1,6 кВт⋅ч.

Точные данные о расходе топлива Skoda пока не раскрыла. Известно лишь, что максимальная скорость будет ограничена на отметке 180 км/ч. При этом автомобили, очевидно, будут отличаться высокой экономичностью.

Фото: Carsweek.ru

Заказать автомобиль с такой силовой установкой можно будет только в комплектациях Selection и Sportline. В стандартное оснащение этих версий также войдут 10’ цифровая приборка и 13’ мультимедийная система.

Оформить заказ у дилеров можно будет уже в этом месяце, а первые поставки владельцам запланированы на декабрь. Точная цена пока не объявлена. При этом мягкий гибрид Octavia в комплектации Selection стоит около 31 000 долларов (2 650 000 руб) на родине марки, в Чехии. Новая версия будет дороже, однако ее возможности потенциально способны оправдать дополнительные расходы.

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Фото: carscoops