Skoda объявила о рекордной отзывной кампании автомобилей, выпущенных в 2015–2026 годах

Чешский автопроизводитель объявил масштабную отзывную кампанию, которая затронет более 1.7 миллиона автомобилей Skoda. Подробности сообщил портал auto.mail.ru.

Что произошло?

Проблема связана с болтом крепления рулевого механизма. Из-за ошибки инженеров его изготовили из материала, недостаточно устойчивого к коррозии. В результате деталь может проржаветь и сломаться под нагрузкой непосредственно во время движения.

При таком повреждении рулевая рейка потеряет точку фиксации, из-за чего автомобиль может начать уводить в сторону. В худшем случае машина полностью лишится управления.

При этом представители Skoda заявили, что на данный момент аварий, вызванных этим дефектом, не зафиксировано.

Ранее аналогичная проблема выявлялась у Volkswagen, Audi и Seat. Это связано с тем, что все автомобили, попавшие под отзыв, созданы на единой платформе MQB, которую используют все эти бренды. Поэтому конструкция рулевого механизма и обнаруженный дефект у них одинаковые.

Какие модели попадают под отзывную кампанию?

Под отзыв попадают популярные модели Karoq, Kodiaq, Octavia и Superb, выпущенные в период с ноября 2015 по август 2026 года.

Ремонт не отличается сложностью: дефектный болт заменят на новую деталь, изготовленную из устойчивого к коррозии материала. Однако с учетом того, что кампания затронет 1 719 030 автомобилей, процесс может затянуться.

Фото: Carsweek.ru

Пока неизвестно, затронет ли отзывная кампания автомобили, проданные в России. Возможно, владельцам придется вывозить машины в дружественные страны, где бренд официально представлен, либо самостоятельно менять дефектный болт.

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Фото: Skoda