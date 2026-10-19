Skoda представила элементы ‘Simply Clever’, которые можно напечатать дома на 3D-принтере

От скребков для льда, спрятанных за лючками топливных баков, до фирменных зонтов, установленных в дверях, функции Skoda «Simply Clever» полностью соответствуют своему названию. Теперь их ассортимент вскоре заметно расширится — на этот раз в цифровом формате.

Пользователи могут зайти на Printables.com и скачать файлы для 3D-печати различных аксессуаров, предназначенных как для нынешних, так и для прошлых моделей. Эти разработки подготовили дизайнеры и инженеры из инновационного инкубатора Skoda. Файлы доступны бесплатно, поэтому пользователю потребуется оплатить только пластик для 3D-принтера — и сам принтер, если его ещё нет.

Среди доступных решений — подстаканники, органайзеры для кабелей, держатели для телефонов и удобный крючок, который устанавливается в неиспользуемое верхнее крепление ISOFIX. Есть аксессуар и для нынешней Fabia: судя по конструкции, он предназначен для коробки картофеля фри и соуса из McDonald's. Правда, использовать его стоит только во время стоянки.

Skoda также представляет несколько решений для 3D-печати, разработанных для недавних моделей Peaq и Epiq. В их числе — крышки для подстаканников, большой лоток-короб и органайзер нижней части центральной консоли. Эти аксессуары созданы с учётом предложений клиентов, а дальнейшие отзывы пользователей помогут сформировать будущий ассортимент.

При наличии опыта в 3D-печати существующие проекты можно скачать и адаптировать под собственные потребности. На страницах Printables Skoda рекомендует использовать термостойкий материал, чтобы напечатанные детали не деформировались в салоне автомобиля, оставленного на жаре.

Разумеется, аксессуары для автомобилей, напечатанные на 3D-принтере, не являются новшеством. Например, на Printables уже есть несколько файлов для деталей, совместимых с системой YouClip компании Dacia. Однако в данном случае отличается участие производителя: Skoda заявляет, что стала “the first carmaker to offer these [3D printable accessories] through a dedicated platform”. Было бы неудивительно, если другие бренды последуют её примеру.