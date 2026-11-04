Скидки до 751 тысячи рублей: популярные российские кроссоверы подешевели

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В ноябре бренд Evolute пересмотрел условия продаж ряда моделей. Прямые скидки увеличились на электрокроссоверы i-Joy и i-Sky, а также на гибридный i-Space в версиях с передним и полным приводом. Для обеих модификаций i-Space выросли и скидки при оплате наличными. Об этом выяснили «Автоновости дня».

Рекомендованные розничные цены четырех моделей не изменились. Однако с учетом увеличившихся и новых прямых скидок фактическая стоимость автомобилей снизилась на 150-341 тыс. рублей, что соответствует 3,9-11,4%.

Evolute i-Joy

Самое заметное увеличение скидок зафиксировано для электрического кроссовера Evolute i-Joy 2026 года выпуска. Для комплектации «Бизнес» размер прямой выгоды вырос на 341 тыс. рублей и достиг 462 600 рублей. Для версии «Сити+» скидка увеличилась на 291 тыс. рублей — до 442 600 рублей.

С учетом скидок стоимость автомобилей составила 2 661 400 и 2 881 400 рублей соответственно.

Указанные условия распространяются только на новые Evolute i-Joy с ЭПТС, выпущенными до 30 сентября 2026 года включительно, а также на кроссоверы, для которых ЭПТС еще не оформлен.

Цены на Evolute i-Joy

Комплектация Базовая цена Цена с прямой скидкой Бизнес (EV, 120 кВт, 51,87 кВт·ч, FWD) 3 124 000 руб. 2 661 400 руб. Сити+ (EV, 120 кВт, 51,87 кВт·ч, FWD) 3 324 000 руб. 2 881 400 руб.

Электрический кроссовер Evolute i-Joy второго поколения продается с декабря прошлого года. Модель представляет собой ребрендированную версию Dongfeng Nammi 06. Автомобиль оснащен электродвигателем на передней оси мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 290 Нм.

Разгон до «сотни» занимает 8 секунд. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 386 км по циклу WLTP.

Evolute i-Sky

Для электрического кроссовера Evolute i-Sky нового поколения появилась прямая скидка. О начале производства этой модели на заводе «Моторинвест» под Липецком было объявлено в октябре.

Теперь автомобиль можно приобрести на 305 тыс. рублей дешевле — за 3 210 000 рублей.

Цены на Evolute i-Sky

Комплектация Базовая цена Цена с прямой скидкой Стандарт (2026 г. в., EV, 160 кВт, 62 кВт·ч, FWD) 3 515 000 руб. 3 210 000 руб.

Evolute i-Sky второго поколения является аналогом китайской модели Dongfeng Mage EV. На передней оси установлен электромотор мощностью 218 л. с. (310 Нм), а тяговая батарея емкостью 62 кВт·ч выполнена по литий-железо-фосфатной технологии.

До «сотни» кроссовер разгоняется за 8 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч. На одной полной зарядке автомобиль способен проехать 424 км.

Evolute i-Space

Для переднеприводного гибридного Evolute i-Space 2026 года выпуска увеличились скидки в пятиместной и семиместной версиях. Вариант на 5 мест получил выгоду на 150 тыс. рублей больше — до 237 500 рублей. Для семиместной модификации скидка выросла на 160 тыс. рублей и также достигла 237 500 рублей.

При покупке обеих версий за наличные выгода увеличилась на 150 тыс. рублей, составив 696 тыс. рублей. Согласно прайс-листу, условия действуют для автомобилей 2026 года выпуска с ЭПТС, выпущенными до 30 сентября 2026 года включительно.

Цены на Evolute i-Space

Комплектация Базовая цена Цена с прямой скидкой Цена за наличные с прямой скидкой 5-местная версия (PHEV, 160 кВт, 25,1 кВт·ч, 1.5 л ДВС, FWD) 3 585 000 руб. 3 347 500 руб. 2 889 000 руб. 7-местная версия (PHEV, 160 кВт, 25,1 кВт·ч, 1.5 л ДВС, FWD) 3 685 000 руб. 3 447 500 руб. 2 989 000 руб.

Пятиместный вариант Evolute i-Space появился после рестайлинга, проведенного осенью прошлого года. Тогда же была доработана последовательная гибридная силовая установка.

Электромотор развивает 218 л. с. и 330 Нм крутящего момента. Благодаря новой батарее емкостью 25,1 кВт·ч запас хода на электротяге увеличился до 165 км, а общий запас хода обновленного i-Space достигает 1250 км.

Evolute i-Space 4x4

Полноприводный гибридный кроссовер Evolute i-Space 4x4, доступный только с пятиместным салоном, в ноябре также подешевел. Прямая скидка увеличилась на 150 тыс. рублей и достигла 211 тыс. рублей.

Выгода при покупке за наличные выросла на 200 тыс. рублей — до 751 тыс. рублей. Оба предложения распространяются на автомобили с ЭПТС, выпущенными до 30 сентября 2026 года включительно. Размер прямой скидки определяется условиями покупки.

Цены на Evolute i-Space 4x4

Комплектация Базовая цена Цена с прямой скидкой Цена за наличные с прямой скидкой 5-местная версия (2026 г. в., 270 кВт, 367 л. с., 25,1 кВт·ч, 66 кВт/90 л. с. ДВС, AWD) 3 890 000 руб. 3 679 000 руб. 3 139 000 руб.

Гибридный Evolute i-Space с полным приводом вышел на рынок в январе нынешнего года. За вращение задних колес отвечает дополнительный электромотор, а электронные системы распределяют тягу между осями с учетом условий движения.

Суммарная мощность двух электромоторов достигает 367 л. с., крутящий момент — 470 Нм. Бензиновый мотор-генератор под капотом развивает 90 л. с.

Электроэнергией силовую установку обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 25,1 кВт·ч. Только на электротяге автомобиль проезжает до 124 км по циклу WLTC, а общий запас хода по тому же циклу достигает 1000 км.

Ранее Evolute и Voyah запустили собственные программы поддержки покупателей после приостановки государственных программ льготного автокредитования и лизинга. В компаниях подчеркнули, что их меры не способны полностью заменить государственные программы, поскольку те одновременно поддерживают спрос, локализацию производства и развитие новой технологической отрасли.

Кроме того, Evolute и Voyah предложили изменить принцип предоставления субсидий при покупке автомобилей. В компаниях считают более сбалансированным умеренный размер выплаты при расширении числа получателей.

Автор: Иван Бахарев