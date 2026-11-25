Российских автомобилистов предупреждают о новой мошеннической схеме с продажей зимних шин. Злоумышленники предлагают скидки до 40%, а после получения предоплаты перестают выходить на связь. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным организации, в объявлениях мошенники указывают, что скидка предоставляется только при полной предоплате комплекта резины. После перевода денег покупателем они прекращают общение и блокируют все контакты.

В «Мошеловке» советуют приобретать автотовары в проверенных торговых точках. Кроме того, специалисты рекомендуют не соглашаться на полную предоплату при покупке через частные доски объявлений.

«Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования», — добавили в «Мышеловке».

Ранее Роспотребнадзор рассказал о правах автомобилистов в случае некачественной замены шин. В ведомстве также рекомендовали оценивать качество выполненных работ до получения автомобиля.