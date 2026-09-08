Россиянам стал доступен новый легальный способ экономить на такси — скидки до 50% в часы пик

Сервис «Яндекс Go» позволит пассажирам снизить стоимость поездки в периоды повышенного спроса, если они готовы дольше ждать автомобиль. В режиме «Позже» средняя скидка составит 30%, а в некоторых случаях достигнет 50%. Среднее время ожидания при этом будет равняться 30–40 минутам.

Новая функция станет автоматически доступна в часы, когда такси одновременно требуется большому количеству людей. В «Яндекс Go» отметили, что такая ситуация может возникнуть из-за пробок, сильного дождя или окончания крупных мероприятий. До оформления заказа пассажиру покажут ориентировочное время ожидания и стоимость поездки с учётом скидки.

Режим «Позже» предназначен для пользователей, которым не нужно уезжать сразу. Они смогут выбрать более позднюю подачу автомобиля вместо поездки по цене, действующей в период повышенного спроса, и заплатить меньше. При этом средние показатели — ожидание в течение 30–40 минут и скидка в размере 30% — зависят от конкретной ситуации.

Скидку профинансирует сервис «Яндекс Go». В компании подчеркнули, что новая опция не повлияет на доход водителя: пассажир получит снижение стоимости за счёт сервиса, а не исполнителя заказа.

В «Яндекс Go» считают, что функция поможет равномернее распределять поездки по времени. Резкий рост цен происходит, когда число заказов увеличивается, а свободных автомобилей становится недостаточно. Пассажиры, готовые подождать, смогут перенести подачу машины, чтобы их заказы не выполнялись одновременно с поездками тех, кому такси требуется без задержки.

Ранее стало известно, что новый седан Volga C50 включат в тариф Business сервиса такси «Яндекс Go». Автомобили появятся в нескольких крупных городах России, однако точную дату их выхода на линию пока не объявили.

Автор: Иван Бахарев