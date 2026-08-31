Сложности на АЗС отразились на поездках: как реагируют российские водители

Из-за проблем с топливом российские водители стали реже пользоваться личными автомобилями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в Telegram-каналах аналитического агентства «Автостат». В исследовании приняли участие более 1200 человек.

Директор агентства Сергей Целиков отметил, что подписчики его Telegram-каналов не полностью отражают состав российской водительской аудитории. Участники опроса отличаются от неё по географии и профессиональной принадлежности: среди них больше жителей столиц и представителей бизнес-сообщества.

Несмотря на это, 36% респондентов сообщили о сокращении поездок на автомобилях из-за ситуации с топливом. В частности, 15% стали ездить на 10-20% меньше, 11% сократили использование машин на 20-50%, а 10% теперь передвигаются «совсем редко».

Ещё 7% опрошенных рассказали, что пользуются электромобилем или гибридом. Столько же респондентов заявили, что не имеют автомобиля, поэтому перебои на заправках их не затрагивают.

При этом 50% участников опроса продолжают ездить на своих машинах в прежнем объёме. В эту группу вошли владельцы бензиновых и дизельных автомобилей, а также транспортных средств с ГБО.

Ранее Сергей Целиков предположил, что топливный фактор уже оказывает влияние на авторынок. По его словам, часть покупателей откладывает приобретение автомобиля. Кроме того, он допустил, что по итогам года продажи новых легковых автомобилей в России могут сохраниться примерно на уровне прошлого года.

Автор: Иван Бахарев