Команда Cadillac рассчитывала в течение сезона ввести в эксплуатацию новый современный симулятор. Однако из-за большого количества заказов у производителя оборудования эти планы пришлось скорректировать.

Валттери Боттас: «Пока мы используем старый симулятор в Шарлотте, он помогает в подготовке к отдельным уик-эндам и для настройки оборудования. Как и другие команды, мы работаем на симуляторе параллельно с ходом уик-энда на трассе, но он не так эффективен, как современные модели.

Когда на базе появится новый симулятор, это станет для нас большим шагом вперёд. Симулятор, которого мы ждём – это действительно новейшая модель, лучшая разработка на рынке. Он здорово поможет команде, когда появится, но пока мы списке ожидания у производителя.

Нам нужно прибавить во-многих аспектах. Симулятор – только один из них. Надеюсь, мы сможем улучшить все аспекты, прибавим в надёжности, научим машину финишировать в гонках, а затем сделаем её быстрее. Сейчас сложно сказать, насколько значительным будет этот прогресс в 2027-м, но мы делаем всё возможное».