Симоне Берра рассказал о проблемах с резиной в пятницу

Новая трасса в Мадриде создала серьезную нагрузку на шины. В пятницу команды отмечали проблемы с их прогревом на коротких сериях кругов, а также гранулирование во время длинных отрезков.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Сегодняшний день был особенно важен – мы и команды смогли собрать первые реальные данные на совершенно новой трассе.

К сожалению, красный флаг в середине второй тренировки сократил как количество кругов, так и продолжительность серии, что ограничило объем информации, полезной для нас с точки зрения гонки.

Мы столкнулись с гранулированием как передних, так и задних шин с левой стороны, в некоторых случаях довольно значительным, что способствовало ускоренному износу у машин, склонных к скольжению. Уже сейчас видно, кто из команд сможет более эффективно контролировать шины на одном отрезке гонки.

Условия на трассе с самого начала были хорошими, а уровень сцепления оказался одним из самых высоких за весь сезон. Сочетание высокого сцепления и очень гладкого покрытия способствовало возникновению гранулирования, хотя эта проблема должна немного ослабнуть по мере эволюции состояния трассы – эта тенденция уже была заметна в течение дня.

Состав Hard сыграет ключевую роль в гонке, учитывая более высокий, чем ожидалось, уровень износа и жаркую погоду, которая сохранится в ближайшие дни. Разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась меньше, чем ожидалось, и составила в среднем около половины секунды на круге.

В завтрашней квалификации крайне важно максимально эффективно провести первый быстрый круг, чтобы избежать начала термического износа, при этом контролируя ситуацию с трафиком, который на этой трассе может сыграть ключевую роль».