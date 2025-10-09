Шведский бренд Gislaved представляет три лучшие модели для российских дорог

В России стартовали массовые продажи новых зимних шин премиум-класса под брендом Gislaved. Производство осуществляется на отечественных заводах в Калуге и Ульяновске, что позволяет предложить пользователям ряд эксплуатационных преимуществ. Ранее рынок был представлен ограниченной линейкой моделей, теперь же они доступны широкой аудитории автолюбителей.

Фрикционная модель: Gislaved ArcticControl — комфорт и надежность на снегу

Модель ArcticControl предназначена для тех, кто предпочитает бесшипованные зимние шины и ценит тишину и плавность хода. Протектор основан на решениях предыдущих поколений, однако был модернизирован: появились усовершенствованные каналы для отвода влаги, увеличенное число трехмерных ламелей и особые ромбовидные блоки.

Такая конструкция увеличивает площадь соприкосновения шины с дорогой, способствует равномерному распределению давления и обеспечивает стабильное управление на заснеженных и обледенелых трассах. В состав резиновой смеси входит силика и масло рапса, что повышает сцепление с мокрым и снежным покрытием. Полимеры, добавленные в состав, увеличивают срок службы изделия.

Потребителям предлагается 41 вариант типоразмера, диаметр варьируется от 15 до 21 дюйма, что позволяет подобрать шины для различных автомобилей.

Шипованные варианты: IceControl и SpikeControl — мощь на ледяных дорогах

Для поклонников шипованных шин бренд Gislaved предлагает две модели. Первая из них — IceControl. Протектор этой шины разработан с учетом успешных решений других брендов: шипы надежно зафиксированы в зоне контакта, специальные резервуары собирают ледяную крошку.

Такое решение способствует сокращению тормозного пути, улучшает сцепление и снижает уровень шума. В стандартном размере установлено до 190 шипов, которые размещаются по всей ширине протектора. Асимметричный рисунок и волнообразные ламели придают дополнительную жесткость и улучшают управляемость. Резиновая смесь с пониженной температурой стеклования сохраняет эластичность даже при сильном морозе. Модель доступна в 36 размерах — от 15 до 21 дюйма.

Вторая модель — SpikeControl — отличается V-образным направленным протектором, который эффективно отводит воду и снег из пятна контакта. Двумерные прорези и трехмерные ламели улучшают сцепление на скользких покрытиях. Шипы квадратной формы, оснащённые овальными металлическими вставками, обеспечивают высокую эффективность торможения на льду.

В размере 205/55 R16 предусмотрено 116 шипов, установленных в 14 рядов. Резиновая смесь отличается стойкостью к износу и сохраняет эластичность в морозы, а дополнительные грунтозацепы обеспечивают уверенное движение по глубокому снегу. Всего представлено 44 типоразмера от 13 до 20 дюймов. Эти модели призваны обеспечить надежность и безопасность в сложных зимних условиях.

Происхождение бренда: шведские корни и российское развитие

Gislaved — бренд с историей, начинающейся в XIX веке в Швеции. В дальнейшем компания вошла в состав концерна Continental, а с 2023 года технологии перешли к российской группе Кордиант. На сегодняшний день у производителя пять заводов: две площадки в Омске и по одной — в Ярославле, Калуге и Ульяновске.

Годовой выпуск шин составляет 15 миллионов единиц, а в 2024 году Кордиант занял лидирующую позицию на российском рынке легковых шин. Новинки Gislaved стали наглядным примером успеха отечественного производства.

Источник и фото: drive2.ru.