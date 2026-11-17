В 2027 году Роберт Шварцман вновь выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Российский гонщик будет представлять заводскую команду Peugeot и рассчитывает использовать опыт, полученный в разных гоночных сериях и на автомобилях различных классов.

«Каждый раз, когда выхожу на трассу, я прогрессирую, – рассказал Роберт Шварцман на пресс-конференции Peugeot Sport. – Каждый полученный опыт помогает развиваться. Пожалуй, я один из немногих гонщиков, которым удалось пилотировать практически все типы гоночных машин за исключением NASCAR. Я участвовал в Формуле 1, Формуле 2 и Формуле 3, гонках на прототипах, GT3 и IndyCar. Каждая из этих машин дала мне что-то новое.

В IndyCar я многому научился в плане подготовки машины, в частности, в поиске оптимальных настроек подвески и обеспечения стабильности. Раньше с другими машинами я не уделял этим аспектам столько внимания. В IndyCar это имеет большое значение, поскольку все выступают на практически одинаковых машинах.

С точки зрения психологической подготовки между разными гоночными сериями есть немало общего. В WEC большинство гонок длятся шесть часов, но каждый пилот проводит за рулём примерно по два часа – столько же, сколько мы проводили в гонках IndyCar. В Формуле 2 гонки длились 90 минут. В целом разница невелика – садясь за руль, ты должен быть готов и атаковать, и одновременно контролировать определённые аспекты.

В длинных гонках, например 24-часовых, после завершения своего отрезка у тебя есть время отдохнуть и проанализировать проделанную работу. Нужно понять, что можно улучшить и что может пригодиться в следующий раз, когда придёт твоя очередь сесть за руль.

В Ле-Мана нужно собрать всё воедино, поскольку может произойти всё, что угодно. В 2024 году я боролся за победу вместе с Ferrari, но затем у машины возникли технические проблемы, и нам пришлось сойти с дистанции. В Ле-Мане нужны удача и хорошая машина, а также умение держать под контролем всё, что от тебя зависит.

Пока я не знаю, какими будут составы экипажей, и с какой командой мне предстоит работать, но, судя по тому, что я увидел на тестах, есть все предпосылки для успешного выступления. Первые впечатления очень хорошие, и есть большой потенциал для прогресса, особенно если удастся добиться стабильности.

Для меня главное, чтобы машина была конкурентоспособной и, что ещё важнее, надёжной. В гонках на выносливость это имеет принципиальное значение, ведь даже здесь нужно постоянно атаковать.

Я хочу внести свой вклад в то, чтобы сделать машину и команду лучшими и добиться тех результатов, к которым мы стремимся. Моя цель всегда одна – побеждать, как в «24 часах Ле-Мана», так и в борьбе за титул. Но, конечно, нужно учитывать ситуацию, в которой мы находимся, и то, с каких позиций начинаем».