Шварцман рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Peugeot

В сентябре Роберту Шварцману исполнилось 27 лет. Незадолго до этого стало известно о его контракте с заводской командой Peugeot, которая выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Гонщик из Санкт-Петербурга участвует в международных соревнованиях почти два десятилетия. Первые победы в европейском картинге он одержал ещё до десяти лет, а за последующие годы успел пройти несколько важных этапов карьеры и выступить на технике самых разных классов — от молодёжных категорий до Формулы 1, от гиперкаров Ferrari до машин IndyCar.

В последние годы Роберт представляет израильскую лицензию. В 2025-м он добился впечатляющего результата, выиграв квалификацию на овальном автодроме в Индианаполисе и завоевав поул в легендарной гонке Indy 500. Однако команда Prema, с которой он сотрудничал, вскоре обанкротилась. В результате Шварцману пришлось пропустить один сезон, но в следующем году он вернётся в гонки на выносливость.

«Я выступал в IndyCar, чтобы проверить себя, – рассказал Роберт в интервью Dailysportscar.com. – Сезон складывался непросто, но было и прекрасное достижение – поул в Indy 500. Думаю, об этом я буду вспоминать до конца своей карьеры и вообще всю жизнь.

Как ни печально, но в этом году команда не смогла продолжить работу, а ведь я инвестировал в тот проект. Но затем я получил предложение от Peugeot, и теперь это стало новым проектом, в успехе которого я заинтересован».

В 2024-м году Роберт провёл сезон в WEC в составе AF Corse. Он пилотировал гиперкар 499P в одном экипаже с Робертом Кубицей, а вместе с напарниками одержал победу на этапе в Остине.

«Мне нравится этот чемпионат, я в нём уже выступал и знаю, что могу поделиться своим опытом и знаниями, – продолжил Шварцман. – Модернизация спортпрототипа Peugeot 9X8 продолжается, и я не сомневаюсь, что могу помочь команде улучшить машину и поделиться какими-то идеями.

Фото: F1news.ru

Эммануэля Энсо, руководителя этой команды, я уже знал со времён выступлений за Prema, откуда мы ушли примерно в одно и то же время. Он активно агитировал меня присоединиться к заводской команде Peugeot, я ему доверяю, поэтому согласился. Мне интересен этот проект, и я хочу в нём участвовать».

Роберт уже опробовал модернизированную версию гиперкара 9X8 на тестах в Портимаю и Сильверстоуне. По его словам, он быстро адаптировался, хотя не садился за руль гоночной машины на протяжении нескольких месяцев:

«Я вообще быстро адаптируюсь, хотя не пилотировал гоночную технику в течение года с лишним. Но 15 сентября сел за руль Peugeot и уже примерно через 10 кругов показывал такой же темп, что и все остальные. В настоящее время я полностью сосредоточен на работе с Peugeot в WEC, и моя цель в том, чтобы добиться максимально возможных результатов.

Надеюсь, всё будет складываться неплохо, и если это путешествие будет продолжаться много лет, меня это вполне устраивает. Мне представляется, что сотрудничество с Peugeot может принести мне только пользу».

Для французской команды сотрудничество с Шварцманом может стать возможностью добиться прогресса. Сейчас, за один этап до завершения сезона WEC, Peugeot занимает предпоследнее место в чемпионате в категории Hypercar. Её гонщики ни разу не поднимались на подиум, а гиперкары 9X8 чаще всего финишировали за пределами первой десятки. Поэтому команда набрала почти в девять раз меньше очков, чем Toyota Racing, которая уже обеспечила себе победу в зачёте производителей.

При этом гиперкары Peugeot 9X8 считаются одними из самых красивых машин в премиальной категории WEC. Правда, очков за внешний вид не начисляют.