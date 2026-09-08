В России предложили утроить штрафы: кого хотят наказывать строже

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с предложением увеличить штрафы для водителей, которые за год более 50 раз нарушают ПДД. При 100 и более нарушениях размер взысканий может вырасти втрое, сообщил Telegram-канал SHOT.

Обращение с инициативой направлено председателю Правительства Михаилу Мишустину. Согласно предложению Шапарина, автомобилистам, допустившим более 50 нарушений за один год, следует назначать штрафы в двойном размере. Если число нарушений за тот же период превысит 100, санкции предлагается увеличить втрое.

Причиной обращения стали водители, которые на протяжении нескольких лет не оплачивают штрафы и за год накапливают сотни нарушений. Некоторые автомобилисты воспринимают взыскания как «плату за проезд». Водителей, нарушивших ПДД более 100 раз за год, в инициативе относят к наиболее злостным автохулиганам.

По мнению Шапарина, увеличение штрафов может побудить систематических нарушителей внимательнее вести себя за рулём. Кроме того, автор обращения рассчитывает, что предложенная мера ускорит погашение задолженности за нарушения ПДД.

В среднем водитель нарушает правила пять-шесть раз в год. Вместе с тем за последние 15 лет общее количество штрафов снизилось на 9%. Эту динамику оценивают как положительную.

В 2025 году, как сообщается, зафиксировали 11 447 895 нарушителей. По сравнению с 2024 годом показатель сократился на 376 тыс. В числе причин такой тенденции названо уменьшение скидки при оплате штрафов с 50% до 25%.

Ранее 2ГИС объявил о запуске «Карты штрафов». Сервис будет показывать в навигаторе места, где ранее фиксировались нарушения ПДД. Функция станет доступна авторизованным пользователям и будет учитывать историю оплаченных взысканий.

Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития предложило смягчить ответственность за формальные нарушения при организованных перевозках детей, если они не влияют на безопасность. Инициатива предполагает разделение санкций с учётом тяжести проступка.

До этого стало известно о возможностях современных комплексов фотовидеофиксации, которые распознают признаки десятков нарушений ПДД. В частности, камеры способны выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу и использование телефона за рулем.

Автор: Андрей Сундуков

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