Система штрафных баллов в Формуле 1 появилась как ответ на опасные действия некоторых гонщиков. Если пилот набирал 12 баллов за 12 месяцев, его отстраняли от участия в одной гонке. Именно поэтому Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана в 2024-м.
Со временем количество инцидентов сократилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям был существенно смягчён.
В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.
После каждого Гран При количество штрафных баллов постепенно уменьшается. Перед Гран При Сан-Паулу они числятся у тринадцати пилотов. Лидирует по этому показателю Франко Колапинто.
Штрафные баллы перед Гран При Сан-Паулу
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорают
|Ф.Колапинто
|Alpine
|5
|14/06/27 - 1 балл
|Л.Лоусон
|Racing Bulls/Red Bull
|4
|08/11/26 - 1 балл
|П.Гасли
|Alpine
|2
|02/11/27 - 2 балла
|К.Сайнс
|Williams
|2
|25/09/27 - 2 балла
|А.Линдблад
|Racing Bulls
|2
|23/08/27 - 2 балла
|О.Пиастри
|McLaren
|2
|08/11/26 - 2 балла
|Г.Бортолето
|Audi
|2
|23/11/26 - 2 балла
|О.Берман
|Haas F1
|2
|08/11/26 - 1 балл
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|1
|02/11/27 - 1 балл
|К.Антонелли
|Mercedes
|1
|25/07/27 - 1 балл
|Л.Стролл
|Aston Martin
|1
|07/12/26 - 1 балл
|А.Элбон
|Williams
|1
|23/11/26 - 1 балл
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|08/11/26 - 1 балл