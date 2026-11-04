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Штрафные баллы перед Гран-при Сан-Паулу

Штрафные баллы в Формуле 1 перед Гран-при Сан-Паулу есть у 13 пилотов: лидирует Франко Колапинто с пятью баллами, у Лиама Лоусона — четыре балла.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.11.2026, 14:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Система штрафных баллов в Формуле 1 появилась как ответ на опасные действия некоторых гонщиков. Если пилот набирал 12 баллов за 12 месяцев, его отстраняли от участия в одной гонке. Именно поэтому Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана в 2024-м.

Со временем количество инцидентов сократилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям был существенно смягчён.

В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.

После каждого Гран При количество штрафных баллов постепенно уменьшается. Перед Гран При Сан-Паулу они числятся у тринадцати пилотов. Лидирует по этому показателю Франко Колапинто.

Штрафные баллы перед Гран При Сан-Паулу

ГонщикКомандаБаллыКогда сгорают
Ф.КолапинтоAlpine514/06/27 - 1 балл
Л.ЛоусонRacing Bulls/Red Bull408/11/26 - 1 балл
П.ГаслиAlpine202/11/27 - 2 балла
К.СайнсWilliams225/09/27 - 2 балла
А.ЛиндбладRacing Bulls223/08/27 - 2 балла
О.ПиастриMcLaren208/11/26 - 2 балла
Г.БортолетоAudi223/11/26 - 2 балла
О.БерманHaas F1208/11/26 - 1 балл
М.ФерстаппенRed Bull102/11/27 - 1 балл
К.АнтонеллиMercedes125/07/27 - 1 балл
Л.СтроллAston Martin107/12/26 - 1 балл
А.ЭлбонWilliams123/11/26 - 1 балл
Л.ХэмилтонFerrari108/11/26 - 1 балл

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