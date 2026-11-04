Система штрафных баллов в Формуле 1 появилась как ответ на опасные действия некоторых гонщиков. Если пилот набирал 12 баллов за 12 месяцев, его отстраняли от участия в одной гонке. Именно поэтому Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана в 2024-м.

Со временем количество инцидентов сократилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям был существенно смягчён.

В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.

После каждого Гран При количество штрафных баллов постепенно уменьшается. Перед Гран При Сан-Паулу они числятся у тринадцати пилотов. Лидирует по этому показателю Франко Колапинто.

Штрафные баллы перед Гран При Сан-Паулу