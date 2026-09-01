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Штайнер отправится в гастрольный тур по Австралии и Новой Зеландии

Гюнтер Штайнер проведёт тур No Team Orders по Австралии и Новой Зеландии: шесть шоу в декабре, включая Брисбен, Сидней, Мельбурн, Крайстчерч и Перт.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2026, 09:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В декабре бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер отправится в тур по Австралии и Новой Зеландии с новым концертным шоу «No Team Orders». Программа будет представлена в шести городах.

Для Штайнера это станет вторым австралийским туром. В марте 2025-го он уже выступал в стране с программой Guenther Steiner: Unfiltered Live, приуроченной к выходу его книги Unfiltered.

Новое шоу будет посвящено завершившемуся сезону, изменениям в регламенте и новой расстановке сил. В первой части Гюнтер поделится своими впечатлениями, а затем ответит на вопросы зрителей.

Тур стартует в Брисбене 9 декабря. Затем выступления состоятся в Сиднее 13 декабря и в Мельбурне 14-го. 15 и 16 декабря Штайнер выступит в новозеландских Крайстчерче и Окленде, а 18 декабря завершит поездку концертом в Перте.

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