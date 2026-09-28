Штайнер не намерен принимать оправдания Williams

Гюнтер Штайнер не считает убедительными объяснения руководителя Williams Джеймса Ваулза, который связывает длительную серию неудач команды с проблемами инфраструктуры.

Ваулз возглавил Williams в 2023-м. По его словам, одним из главных препятствий для развития остаётся устаревшая база, которую прежние владельцы команды на протяжении многих лет не модернизировали. При этом действующий финансовый регламент, как отмечал руководитель, ограничивает возможности для новых вложений.

Бывший руководитель Haas F1 в подкасте Red Flags заявил, что Williams не следует возлагать ответственность за прежние инвестиционные решения на действующие финансовые правила.

Гюнтер Штайнер: «В Williams пять лет говорят одно и то же. Хотелось бы увидеть их финансовые отчёты, узнать, всегда ли они вкладывали максимум разрешённых средств. Если вы пять лет не тратите максимум, кого можно в этом винить? Только себя.

Не стоит во всём винить систему. Хотя, уверен, и здесь есть выход. Можно обратиться к командам и FIA и сказать: «Мы хотим модернизировать базу, разрешите нам инвестировать определённую сумму всех лимита». Уверен, им разрешат.

Такое уже было с Aston Martin, когда Лоуренс Стролл сказал, что хочет построить новую базу, поскольку прежняя база Jordan устарела. Он хотел построить новую аэродинамическую трубу, и ему сказали: „Вы можете построить новую аэродинамическую трубу вне рамок бюджетных ограничений, но она не может быть лучше лучшей из существующих аэродинамических труб в Формуле 1».

Нет смысла говорить: «О, мне этого не разрешат». Не стоит отказываться от попыток найти выход. Но сначала нужно доказать, что это действительно вас ограничивает – и убедиться в наличии финансовых ресурсов для реализации проекта».