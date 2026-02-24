Главная Новости Макс Ферстаппен Штайнер: «Макс будет доволен только в случае побед»
Гюнтер Штайнер уверен: если Макс Ферстаппен сможет бороться за титул Формулы 1 в этом сезоне, его критика новых машин утихнет.
Демид Поршнев
24.02.2026, 12:11·2 мин
Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер выразил мнение, что Макс Ферстаппен изменит своё отношение к новым болидам, если будет иметь возможность бороться за чемпионство в текущем сезоне.

По словам Штайнера, недовольство Ферстаппена связано с масштабными изменениями в Формуле 1. Он отметил, что лидеру Red Bull ближе традиционные автомобили с моторами V10 или V12, которые использовались в прежние времена.

В нынешнем сезоне пилотам предстоит осваивать новые системы рекуперации энергии и полностью перестраивать свои подходы к гонкам. Штайнер подчеркнул, что столь серьёзные перемены вызывают естественную настороженность, поскольку большинству людей сложно привыкать к нововведениям. Тем не менее, по его мнению, если Ферстаппен начнёт одерживать победы, его отношение к новой технике изменится в положительную сторону.

Гюнтер Штайнер выразил уверенность в том, что Ферстаппен способен показать высокий уровень выступлений на любой машине. Он считает, что, осознав возможность вновь бороться за титул, Макс быстро адаптируется к технологическим изменениям и будет доволен борьбой за первое место, чего и добивается.

