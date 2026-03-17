Штайнер: Необходимо просто дать командам время

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер высказался по поводу сложившейся ситуации с новым техническим регламентом в Формуле 1. По его мнению, командам необходимо время для адаптации, а поспешная критика изменений не всегда оправдана.

Штайнер отметил, что на старте сезона определённое преимущество наблюдается у Mercedes, однако, по его словам, Ferrari уже демонстрирует конкурентоспособность. Он также выразил уверенность, что McLaren в ближайшее время может вернуть себе былые позиции. «Нужно просто дать им время. McLaren — хорошая команда, как и Red Bull, они вернутся», — подчеркнул экс-руководитель Haas F1.

Гюнтер Штайнер обратил внимание на то, что причиной текущих трудностей Red Bull является не регламент, а внутренние проблемы команды. Он пояснил, что если у кого-то возникают технические неполадки, это не повод винить новые правила, ведь большинство участников чемпионата успешно стартовали.

По мнению Штайнера, неудовлетворённость Макса Ферстаппена связана с тем, что его болид пока не соответствует ожиданиям. Он напомнил, что Red Bull впервые создала собственную силовую установку, что стало серьёзным технологическим вызовом для инженеров. Тем не менее, бывший руководитель Haas признался, что был удивлён уровнем двигателей Red Bull-Ford и Audi.