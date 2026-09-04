Главная Новости Mercedes Шлем Антонелли — дань уважения Италии и Валентино Росси
Новости

Шлем Антонелли — дань уважения Италии и Валентино Росси

Кими Антонелли представил специальный шлем к Гран При Италии в Монце: дизайн вдохновлён Валентино Росси и дополнен символами итальянской культуры.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 10:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Кими Антонелли заранее заинтриговал болельщиков, пообещав необычный и интересный дизайн шлема для домашнего этапа в Монце. Вчера вечером итальянский гонщик Mercedes представил его на специальной пресс-конференции. Как выяснилось, оформление посвящено Валентино Росси, девятикратному чемпиону мира по мотогонкам.

«У меня было особое желание выступить в шлеме, вдохновленном Вале, и когда мне предложили ориентироваться на шлем, в котором он выступал в 2002 году в Муджелло, я сразу понял, что это правильный выбор. Дизайнер Альдо Друди прекрасно справился, переработав его в эту версию для моей домашней гонки. Спасибо Валентино за такую возможность, для меня это большая честь!» – объяснил Кими.

В 2002-м Кими ещё даже не родился, однако теперь его связывают с Росси дружеские отношения. Благодаря этому Антонелли смог изучить подход легендарного итальянского мотогонщика к оформлению шлемов, дизайн которых тот всегда доверял Альдо Друди.

Вместе с Антонелли дизайнер адаптировал оригинальную концепцию в соответствии с пожеланиями Кими. На новом шлеме гонщика размещены 22 картинки, символизирующие типичные итальянские ценности: пиццу, эспрессо, мандолину, мотоциклы, стильную обувь, разные причёски и другие элементы.

Шлем Кими Антонелли
Фото: F1news.ru

Кроме того, на шлеме изображены солнце и луна — элементы, которые всегда присутствовали на шлемах Росси. Ещё три картинки Кими добавил самостоятельно: они посвящены его семье, карту с номером 12, а также звёздному небу. Звёзды появились на его шлемах ещё во времена выступлений в юниорских категориях.

Все иконки нанесены на фоне итальянского триколора, ставшего главным элементом дизайна. Такой выбор вполне логичен для Гран При Италии. На тыльной стороне шлема размещена особая картинка с изображением двух гонщиков — Антонелли и Росси.

Шлем Кими Антонелли
Фото: F1news.ru

«Вале был в восторге! – рассказал Кими, которому всего десять дней назад исполнилось 20 лет. – Для меня была особая честь сделать всё это вместе с ним, потому что для меня он не только легенда и образец для подражания, но и очень хороший друг».

Ожидается, что в этот уик-энд Валентино посетит паддок Монцы, чтобы поддержать Антонелли. Гонщику Mercedes предстоит стартовать из последних рядов, поскольку на его машине заменена силовая установка.

Источник

Андреа Кими Антонелли (288)Mercedes (860)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация