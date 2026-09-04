Шлем Антонелли — дань уважения Италии и Валентино Росси

Кими Антонелли заранее заинтриговал болельщиков, пообещав необычный и интересный дизайн шлема для домашнего этапа в Монце. Вчера вечером итальянский гонщик Mercedes представил его на специальной пресс-конференции. Как выяснилось, оформление посвящено Валентино Росси, девятикратному чемпиону мира по мотогонкам.

«У меня было особое желание выступить в шлеме, вдохновленном Вале, и когда мне предложили ориентироваться на шлем, в котором он выступал в 2002 году в Муджелло, я сразу понял, что это правильный выбор. Дизайнер Альдо Друди прекрасно справился, переработав его в эту версию для моей домашней гонки. Спасибо Валентино за такую возможность, для меня это большая честь!» – объяснил Кими.

В 2002-м Кими ещё даже не родился, однако теперь его связывают с Росси дружеские отношения. Благодаря этому Антонелли смог изучить подход легендарного итальянского мотогонщика к оформлению шлемов, дизайн которых тот всегда доверял Альдо Друди.

Вместе с Антонелли дизайнер адаптировал оригинальную концепцию в соответствии с пожеланиями Кими. На новом шлеме гонщика размещены 22 картинки, символизирующие типичные итальянские ценности: пиццу, эспрессо, мандолину, мотоциклы, стильную обувь, разные причёски и другие элементы.

Фото: F1news.ru

Кроме того, на шлеме изображены солнце и луна — элементы, которые всегда присутствовали на шлемах Росси. Ещё три картинки Кими добавил самостоятельно: они посвящены его семье, карту с номером 12, а также звёздному небу. Звёзды появились на его шлемах ещё во времена выступлений в юниорских категориях.

Все иконки нанесены на фоне итальянского триколора, ставшего главным элементом дизайна. Такой выбор вполне логичен для Гран При Италии. На тыльной стороне шлема размещена особая картинка с изображением двух гонщиков — Антонелли и Росси.

Фото: F1news.ru

«Вале был в восторге! – рассказал Кими, которому всего десять дней назад исполнилось 20 лет. – Для меня была особая честь сделать всё это вместе с ним, потому что для меня он не только легенда и образец для подражания, но и очень хороший друг».

Ожидается, что в этот уик-энд Валентино посетит паддок Монцы, чтобы поддержать Антонелли. Гонщику Mercedes предстоит стартовать из последних рядов, поскольку на его машине заменена силовая установка.